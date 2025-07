Liverpool bo v spomin na pokojnega Joto postavil spominska obeležja

Angleški premierligaš Liverpool je potrdil, da bo v spomin na Dioga Joto in Andreja Silvo, ki sta nedavno preminila v prometni nesreči, pripravil spominska obeležja. Med drugim bodo imeli nogometaši na svojih dresih in trenirkah v tej sezoni natisnjen emblem "Forever 20", v spomin na Jotovo zdaj upokojeno številko dresa. Prav tako bodo v njegovo čas postavili spomenik.

Napadalec Redsov Dogo Jota je 3. julija umrl v prometni nesreči skupaj z bratom Silvo v Španiji v starosti 28 let. Komemoracijo so imeli kmalu nato na Anfieldu s cvetjem, šali, voščilnicami in dresi, ki so bili položeni okoli stadiona, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Klub se je Joti in Silvi poklonil med prijateljsko tekmo proti Prestonu 13. julija, kjer so navijači skandirali Jotino ime. Liverpool je potrdil, da so bili fizični spominki odstranjeni in shranjeni, cvetje pa bo kompostirano in uporabljeno v gredicah na Anfieldu in v vadbenih centrih. Preostali predmeti bodo reciklirani in uporabljeni za izdelavo stalnega spominskega kipa na Anfieldu.

Posebne počastitve bodo tudi pred preostalimi predsezonskimi tekmami Redsov, kjer bo položeno cvetje pred začetkom dvobojev v Hongkongu, Tokiu in na Anfieldu.

Sezona Liverpoola v premier ligi se bo začela s srečanjem proti Bournemouthu 15. avgusta, glavna komemoracija pa bo tedaj potekala s posebnim navijaškim mozaikom in minuto molka.

Preberite še: