Morda imate pomanjkanje vitamina D in tega sploh ne veste

je ključnega pomena za zdravje kosti, mišic in predvsem, saj vpliva na obrambo telesa pred okužbami in kroničnimi vnetji. Medtem ko poleti že kratek sprehod omogoča njegovo naravno sintezo, je v hladnejših mesecih zaradi nizke intenzitete sončne svetlobe prehranski vnos bistven.

"Ribje olje, losos, sardine, skuša, jajčni rumenjak, maslo, jogurt, jetra so najpomembnejši naravni viri vitamina D3," pojasni Nives Orešnik, osebna trenerka fitnesa in pilatesa ter zagovornica zdravega in aktivnega življenja. Razkrila nam je metode za vzdrževanje optimalnih ravni vitamina D3 in podala nasvete, po kateri hrani poseči, ko ga s sončno svetlobo ne moremo dobiti dovolj.

Čeprav nas pomlad že vabi na sonce, pa je dobro vedeti, da se lahko pomanjkanje vitamina D kaže še mesece po koncu zime. Kako torej preveriti svojo preskrbljenost in kako poskrbeti za optimalen vnos tudi v prehodnih obdobjih? "Pomanjkanje lahko prepoznamo z oslabelim imunskim sistemom, slabšim razpoloženjem, splošno slabostjo, tudi bolečinami v mišicah in težavami s spanjem. Ker vitamin D deluje tudi protivnetno, lahko s pomanjkanjem pričakujemo tudi poslabšanje nekaterih kroničnih bolezni, ki nastanejo zaradi kroničnih vnetij. Zelo dober protivnetni učinek ima tudi kurkuma," pove Orešnik in svetuje, da preden si postavljamo diagnoze sami, preverimo izvide krvne slike, ki bodo pokazali natančno preskrbljenost z vitaminom D3.

Naše telo ob izpostavljenosti UVB-žarkom samo sintetizira ta pomemben vitamin. "Že od 15 do 30 minut zmerne izpostavljenosti soncu zadostuje za zadostno tvorbo vitamina D3," razloži sogovornica. "Najbolje se je izpostavljati v dopoldanskih urah," svetuje.

Pomembno je, da se koža vsaj za kratek čas izpostavi neposredni svetlobi brez zaščitnih oblačil in krem, saj te blokirajo tvorbo vitamina D3. Vsekakor je pri tem potrebna previdnost – prekomerna izpostavljenost soncu lahko koži škoduje, zato je ključno najti ravnovesje med koristmi in zaščito pred opeklinami.

"Ker sonce v prehodnih in zimskem obdobju ni tako močno in ker je dan kratek, telesu težko omogočimo zadostno izpostavljenost sončni svetlobi. Pomanjkanje vitamina D3 v zimskem času je prav zato lahko zelo pogosto. Poleg vnosa vitamina D moramo telesu za zdravje kosti zagotoviti tudi zadosten vnos kalcija." Svetuje, da takrat uživamo hrano, bogato z vitaminom D3, nekaj pa ga lahko vnesemo tudi z dodajanjem prehranskega dopolnila.

SPAR Vital PURE vključuje premišljeno izbrana prehranska dopolnila, polna koristnih in preverjenih sestavin. Zasnovana so z mislijo na dobro počutje ob različnih življenjskih izzivih.

"Pri vključevanju prehranskih dopolnil v vsakodnevno rutino je pomembno, da upoštevamo priporočene dnevne vnose, se pozanimamo o potrebah telesa, po potrebi se posvetujemo z zdravnikom oz. prehranskim svetovalcem. Čim več vitaminov in mineralov poskušajmo v telo vnesti s samo prehrano. Pomagamo si lahko z aplikacijami za vodenje prehranskih dnevnikov, ki omogočajo podrobnejši pregled in vpogled v analizo naše prehrane," poudari. "Tako lahko lažje prepoznamo pomanjkljivosti v prehrani in ugotovimo, ali potrebujemo kakšen dodatek."

Prehranska dopolnila naj bodo zgolj podpora uravnoteženi prehrani, ne pa njen nadomestek. Ključ do zdravja je vedno kombinacija raznolike prehrane, telesne aktivnosti in uravnavanja stresa.

Vitamin D podpira normalno delovanje imunskega sistema in sodeluje pri delitvi celic. Pomemben je za izgradnjo močnih kosti in zob, telo ga potrebuje za absorpcijo in koriščenje kalcija. "Sončni vitamin" prispeva tudi k normalnemu delovanju mišic.

Razpoložljivost prehranskih dopolnil SPAR Vital PURE v trgovinah SPAR zagotavlja enostaven dostop za vse kupce. Za podporo imunskemu sistemu na policah SPAR poiščite tudi:

Foto: Jan Lukanović Vitamin C je ključen za ohranjanje zdravja in delovanje telesa. Ima pomembno vlogo pri krepitvi imunskega sistema, zlasti med telesno aktivnostjo in po njej, ter pomaga zaščititi celice pred oksidativnim stresom. Je nepogrešljiv za nastajanje kolagena, ki podpira zdravje kože, kosti, hrustanca, zob, dlesni in žil. Poleg tega prispeva k sproščanju energije iz hrane, podpira delovanje živčnega sistema in pomaga zmanjševati utrujenost. Vitamin C izboljšuje tudi absorpcijo železa iz prehrane in obnavlja delovanje drugih antioksidantov, kot je vitamin E. Je torej ključni zaveznik v boju za zdravje in vitalnost.

Foto: Jan Lukanović Kurkuma, poznana tudi kot zlata začimba, izvira iz Azije, kjer se že stoletja uporablja v tradicionalni medicini. Njena najbolj cenjena sestavina je kurkumin.



Izdelek je veganski in ne vsebuje laktoze ali glutena.



Foto: Jan Lukanović Indijski trpotec je cenjena zdravilna rastlina iz rodu Plantago, ki je znana po svojih blagodejnih učinkih na splošno dobro počutje. Luščine njegovih semen so bogat vir topnih prehranskih vlaknin, ki v stiku s tekočino močno nabreknejo. Zaradi visoke vsebnosti vlaknin indijski trpotec pogosto vključujejo v uravnotežene prehranske režime. Poleg vlaknin vsebuje še pomembna minerala, magnezij in kalcij, pa tudi magnezij, ki sodeluje pri sproščanju energije in delovanju mišic, ter kalcij, ki prispeva k zdravju kosti in zob. Zaradi svoje vsestranskosti je odlična naravna podpora uravnoteženi prehrani.