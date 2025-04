Športni vplivneži preplavili Slovenijo. Komu sploh zaupati?

Zadnjih nekaj let so družbena omrežja polna vsebin, ki nas učijo o zdravem življenjskem slogu, ponujajo ideje za zdrave obroke in primere športnih vadb, ki jih lahko izvajamo tako doma kot v telovadnici. To počnejo tako imenovani športni ali fitnes vplivneži, ki na podlagi izobrazbe svoje strokovne izkušnje delijo na družbenih omrežjih in na tak način gradijo bazo sledilcev, ki jim zaupajo. Tovrstno poplavo vsebin je opaziti tudi v Sloveniji, kjer pa je skokovito naraslo tudi število "strokovnjakov" brez kakršnekoli izobrazbe in izkušenj. Komu lahko v poplavi takšnih vsebin na družbenih omrežjih sploh zaupamo in na kaj moramo biti pozorni, smo vprašali diplomiranega kondicijskega trenerja Jana Kovačiča, ki je opozoril, "da število sledilcev nikakor ne definira zaupanja vredne osebe".

Pred družbenimi omrežji se je moral posameznik, ki je želel dobiti nasvet o zdravi prehrani in program za preoblikovanje telesa, obrniti na usposobljenega strokovnjaka ali prebrati članek v strokovni reviji, danes pa lahko to vsak stori iz udobja lastnega doma. Večina se tako preprosto obrne na katerega od mnogih športnih vplivnežev, ki so postali glavni vir nasvetov o zdravju, prehrani in telesni pripravljenosti.

Medtem ko jih večina deluje z namenom ozaveščanja o zdravi prehrani in rekreaciji, pa je skokovito naraslo število vplivnežev in profilov, ob katerih je treba dvakrat premisliti, kaj jim verjeti. Veliko je namreč "strokovnjakov", ki nudijo nasvete o zdravi prehrani in pomembnosti športnega udejstvovanja brez kakršnekoli izobrazbe ali izkušenj.

"Treba je pogledati, kdo nam znanje predaja"

Jan Kovačič je diplomiral na ljubljanski fakulteti za šport. Foto: Osebni arhiv Jana Kovačiča Omenjeni porast opaža tudi diplomirani kondicijski trener Jan Kovačič, ki je sicer tudi sam prisoten na družbenih omrežjih in si je skozi leta na omrežju Instagram zgradil bazo s 16.500 sledilci: "Tovrstnih profilov je res iz dneva v dan več. Mene osebno to nič ne moti do točke, ko se širijo napačne in zavajajoče informacije." Meni, da bi v tem primeru morali biti predvsem snovalci vsebin dovolj samokritični do svojega znanja in pošteni do svojih sledilcev, ki jim to znanje predajajo. "Je pa res, da je tudi naša odgovornost, da se seznanimo s kredibilnostjo oseb, ki jim sledimo, in jim ne kar na slepo zaupamo," je povedal za Siol.net.

Preden nekemu vplivnežu slepo verjamemo, tako svetuje, da preverimo njegovo zgodovino, izkušnje in reference. Zaupajmo "predvsem osebam, ki živijo to, kar govorijo, imajo ustrezno pridobljeno znanje in teorijo združujejo s prakso. Seveda to ne pride čez noč. Veliko je muh enodnevnic," opozarja.

Marsikdo se pri vprašanju, komu v tem primeru sploh zaupati, opira na število sledilcev, ki jih ima vplivnež na družbenih omrežjih. Kovačič temu merilu ne pripisuje pomembnosti, saj "število sledilcev nikakor ne definira zaupanja vredne osebe". Poudarja, da bo laik težko prepoznal, ali nekdo vaje izvaja pravilno, ali so prehranski nasveti ustrezni in je vsebina vredna zaupanja. "Veliko je tudi profilov, ki širijo ustrezno znanje in informacije, pa si z njimi lahko škodimo, če niso prilagojeni nam samim," še dodaja.

Pomembno je torej, da preverimo, kdo nam znanje predaja. Če imamo specifične težave, Kovačič svetuje, da se posvetujemo s strokovnjakom "in si ne sestavljamo jedilnikov ter vadbenih programov na podlagi tega, kar slišimo in vidimo na spletu".

V spodnji tabeli smo zbrali nekaj slovenskih vplivnežev, ki ljudi navdušujejo nad zdravo prehrano in redno rekreacijo ter imajo na družbenem omrežju Instagram veliko bazo sledilcev in s tem velik vpliv. Pri tem je treba opozoriti, da so vsi izmed njih kvalificirani osebni trenerji ali nutricionisti. Čeprav naziva vplivnež ali influencer v glavnem ne marajo, pa se zavedajo, da imajo na svoje sledilce velik vpliv in morajo biti pri objavi vsebin previdni.

Slovenski športni in prehranski vplivneži Vplivnež Število sledilcev Valerija Slapnik 470.000 Patricia Pangeršič 143.000 Petra Parovel 108.000 Ana Marija Mihelič 58.900 Jernej Ogrin 47.100 Tjaša Vrečič 39.600 Alenka Ružič Jovović 39.100 Andrej Pavličević 37.000 Nives Orešnik 36.200 Manca Šepetavc 35.000 Nuša Gnezda 33.500 Urša Koser 28.600 Gregor Kirsch 24.600

Možnost poškodb in preobremenitev

Je osebni trener z večletnimi izkušnjami. Foto: Osebni arhiv Jana Kovačiča Da ima porast tovrstnih profilov in vsebin, kjer nasvete nudi vsak, ki ima izkušnje s spremembo postave, tako pozitivne kot negativne posledice, se strinja tudi Kovačič. Med pozitivnimi poudarja, "da nas lahko tovrstni profili premaknejo iz cone udobja in tako naredimo korak naprej proti boljšemu počutju". "Večkrat, ko kaj takšnega vidimo in slišimo, večja bo možnost, da nas bo to premaknilo," pravi. Na drugi strani pa opozarja na možnost poškodb in preobremenitev: "Z napačno tehniko izvajanja vaj, napačno zastavljenimi vadbenimi programi ter prehranskimi načrti poškodujemo, preobremenimo in povzročimo dolgoročne zdravstvene težave."

Med najpogostejšimi poškodbami, ki se zgodijo zaradi nepravilnega izvajanja vaj, so sicer nategi in raztrganine mišic, zvini (predvsem gležnjev) in zlomi kosti.

Preverili smo tudi, kolikšno bazo sledilcev imajo nekateri najuspešnejši tuji vplivneži, ki na družbenih omrežjih promovirajo zdrav življenjski slog ter nudijo nasvete o športnih vadbah in zdravi prehrani.

Tuji športni in prehranski vplivneži Vplivnež Število sledilcev Tammy Hembrow 17,2 milijona Michelle Lewin 15,8 milijona Kayla Itsines 15,7 milijona Jen Selter 13,6 milijona Pamela Reif 9,1 milijona Simeon Panda 7,9 milijona Joe Wicks 4,8 milijona Jeff Seid 4,7 milijona Whitney Simmons 4 milijone Krissy Cela 3,3 milijona

Bližnjic do uspeha ni

Uporabniki družbenih omrežjih morajo biti pri sledenju in zgledovanju po vplivnežih pozorni tudi na njihovo pristnost. Marsikateri posameznik zaradi želje po večjem uspehu namreč poseže po promoviranju izdelkov, v katere ne verjame (kot so tablete za hujšanje), ali retuširanju fotografij, ki ustvarjajo iluzijo in jih prikažejo v drugačni podobni, kakršni so. "Zavajajoče promocije takšnih izdelkov spodbujajo posameznike, da posegajo po njih, ker računajo na obljubljeni rezultat. Motivacija pade, ker se obljubljeno običajno ne uresniči. Enako je pri retuširanju fotografij. Sledimo idealu, ki ga težko dosežemo, posledično pa to lahko privede do slabe samopodobe," opozarja Jan Kovačič.

"Tukaj ni bližnjic, samo redna telesna aktivnost, ustrezna prehrana, zadosten počitek in kakovosten spanec nam bodo dolgoročno prinesli želene rezultate. Vzljubiti moramo proces, pa nikoli več ne bomo potrebovali hitrih rešitev, ki nas tako ali tako ne pripeljejo daleč," še dodaja.

Marsikdo se pri vprašanju, komu zaupati, opira na število sledilcev, ki jih ima vplivnež na družbenih omrežjih. Foto: Guliverimage

"Če boš jedel kot jaz, boš videti tako kot jaz"

Ob brskanju med vsebinami tovrstnih športnih vplivnežev hitro naletimo tudi na vsebine, ki prikazujejo obroke, ki jih posameznik zaužije čez dan. Gre za tako imenovani "kaj jem v dnevu" (iz angl. What I eat in a day). Medtem ko nekateri strokovnjaki opozarjajo, da tovrstne vsebine za posameznika niso relevantne in širijo napačno sporočilo "če boš jedel kot jaz, boš videti tako kot jaz", Kovačič pravi, da se mu ne zdijo sporne, "vendar moramo tudi pri njih ohranjati zdrav razum". Kot njihovo prednost izpostavi, da posamezniku postrežejo s kakšno novo idejo oziroma receptom.

"Količine in število obrokov pa moramo prilagoditi svojim energijskim potrebam in življenjskemu slogu. Vsak človek je individuum zase, zato morata biti tako vadba kot tudi prehrana prilagojeni nam samim. V nasprotnem primeru si lahko povzročimo več škode kot koristi," še sklene.

Primer objave "kaj jem v dnevu":

Raziskava avstralskega Inštituta za telesno dejavnost in prehrano Univerze Diakin iz leta 2024 je pokazala, da skoraj polovica objav vplivnežev vsebuje netočne in potencialno škodljive prehranske nasvete. Druga študija o pravilni izvedbi športnih vaj, ki jo je leta 2021 za portal money.co.uk opravila kvalificirana osebna trenerka, pa je razkrila, da več kot eden od štirih posnetkov vplivnežev na omrežju TikTok vsebuje napačne nasvete ali prikazuje nepravilno izvedbo vaj.

Čeprav lahko športni vplivneži služijo kot vir motivacije in navdiha, je pomembno, da smo pri tem, komu sledimo in zaupamo, previdni. Če povzamemo, moramo biti pozorni na njihovo izobrazbo in izkušnje ter resničnost in avtentičnost objavljenih fotografij in previdni pri objavah, ki lahko vsebujejo napačne ali zavajajoče informacije, kot je promocija prehranskih dodatkov. Pomembno pa je tudi, da uporabljamo zdrav razum in ne slepo sledimo in verjamemo temu, kar je nekdo objavil na družbenih omrežjih.

