Prehranska dopolnila: kaj potrebujemo in kdaj?

V sodobnem hitrem tempu življenja pogosto pozabimo na skrb za svoje telo. Raznolika prehrana je temelj zdravja in dobrega počutja, saj z uravnoteženim jedilnikom lahko zadostimo potrebam telesa po vitaminih in mineralih. Zaradi vse bolj natrpanih vsakodnevnih urnikov in pomanjkanja časa pa je pogosto enostavneje poseči po v naprej pripravljeni ali procesirani hrani, ki ji lahko primanjkuje že osnovnih hranil. Takšen način prehranjevanja zato lahko vodi v prehranske pomanjkljivosti in posledično vpliva na splošno počutje, energijo in odpornost.

Zaradi pomanjkljive prehrane ter povečane izpostavljenosti stresu in drugim obremenitvam se mnogi odločajo za prehranska dopolnila kot način za podporo telesu. Kdaj so ta res potrebna in kako jih varno vključiti v vsakodnevno rutino, nam je pomagala razumeti Nives Orešnik, osebna trenerka fitnesa in pilatesa ter zagovornica zdravega in aktivnega življenja. Pomembno je, da se ob tem zavedamo, da prehranska dopolnila niso nadomestilo za zdravo prehrano, temveč dopolnilo, ki lahko pomaga pri pokrivanju določenih pomanjkljivosti.

Ključni vitamini in minerali za optimalno delovanje telesa Naše telo potrebuje številne vitamine in minerale, ki podpirajo različne funkcije – od imunskega sistema do presnove in regeneracije. Čeprav bi jih morali zaužiti s prehrano, pa se zaradi enoličnih prehranjevalnih navad ali povečanih potreb pogosto zgodijo pomanjkanja. Nives Orešnik svetuje, da posebno pozornost namenimo vnosu: vitaminov C, D in B-kompleksa , ki prispevajo k dobri imunski odpornosti in energiji,

, ki prispevajo k dobri imunski odpornosti in energiji, magnezija , ki prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, podpira delovanje mišic ter živčnega sistema, in

, ki prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, podpira delovanje mišic ter živčnega sistema, in cinka, ki igra pomembno vlogo za zdravje kože, las in nohtov ter podpira delovanje imunskega sistema.

"Pri tem je pomembno, da naše telo te hranilne snovi tudi absorbira. Če prebavni sistem ni v optimalnem stanju, denimo zaradi neuravnotežene mikrobiote, lahko kljub uživanju bogatih obrokov pride do pomanjkanja. Ključnega pomena so torej tudi prehranske vlaknine, ki podpirajo zdravo prebavo – od zelenjave do naravnih virov vlaknin, kot so indijski trpotec in pšenični kalčki," pojasnjuje.

Kako lahko s prehrano zagotovimo dovolj hranljivih snovi?

Raznolika, sezonska in lokalna prehrana je eden najlažjih načinov za zagotavljanje ustreznega vnosa mikrohranil. "Preprost, a učinkovit trik je sestavljanje barvitega krožnika – več barv pomeni več hranil," razloži Orešnik.

Zelenjava in sadje sta nepogrešljiv del uravnotežene prehrane, saj telesu zagotavljata širok spekter vitaminov, mineralov in prehranskih vlaknin. Vitamini in minerali so ključni za pravilno delovanje telesnih procesov, medtem ko vlaknine podpirajo prebavni sistem in skrbijo za zdravo črevesno mikrobioto. Redno uživanje raznolikega sadja in zelenjave prispeva k boljšemu imunskemu sistemu, povečanju energije ter splošnemu dobremu počutju.

Redno gibanje je podpora imunskemu sistemu.

Beljakovine, ki jih najdemo v mesu, ribah in stročnicah, imajo pomembno vlogo pri obnavljanju tkiv, gradnji mišične mase ter ohranjanju moči in vzdržljivosti. Tudi vključevanje kakovostnih virov zdravih maščob v prehrano, ki jih najdemo denimo v avokadu in oreščkih, je ključnega pomena za splošno dobro počutje.

V sodobni prehrani je pogosto težava monotona izbira živil in povečana uporaba procesirane hrane, ki ne zadovolji potreb telesa. "Pomanjkanje hranljivih snovi lahko vodi do motenih telesnih funkcij, utrujenosti, slabše regeneracije, poslabšane koncentracije, razpoloženjskih nihanj in poslabšanja imunskega sistema," pove sogovornica. Vse te težave se pogosto pojavijo postopoma, zato je pomembno, da pravočasno prepoznamo znake in po potrebi dopolnimo svojo prehrano.

Kdo najpogosteje potrebuje prehranska dopolnila?

Nives Orešnik izpostavi, da se potreba po dopolnilih najpogosteje pojavi pri ljudeh, ki imajo povečane zahteve po določenih hranilih ali jih zaradi načina življenja ne dobijo dovolj. "Stresen in zahtevnejši življenjski slog, ki od nas zahteva več koncentracije (podaljšan delovni čas, stres pri delu, službene poti, potovanja …), več športnih aktivnosti, nosečnost in dojenje, preutrujenost. Vse to lahko vpliva na povečano potrebo po prehranskih dopolnilih."

Pregled krvne slike in posvet z zdravnikom sta najboljši način za ugotavljanje, ali posameznik potrebuje prehranska dopolnila.

"Najpomembnejše je, da dosledno podpiramo svoje telo z zdravimi navadami – uravnoteženo prehrano, gibanjem in ustreznim obvladovanjem stresa. To je najzanesljivejši recept za dolgoročno zdravje." Foto: Jan Lukanović

Kako varno vključiti prehranska dopolnila v vsakodnevno rutino?

"Pri vključevanju prehranskih dopolnil v vsakodnevno rutino je pomembno, da upoštevamo priporočene dnevne vnose, se informiramo o potrebah telesa, po potrebi se posvetujemo z zdravnikom oz. prehranskim svetovalcem. Čim več vitaminov in mineralov skušajmo v telo vnesti s samo prehrano. Pomagamo si lahko z aplikacijami za vodenje prehranskih dnevnikov, ki omogočajo podrobnejši pregled in vpogled v analizo naše prehrane," poudari. "Tako lahko lažje prepoznamo pomanjkljivosti v prehrani in ugotovimo, ali potrebujemo kakšen dodatek."

Prehranska dopolnila naj bodo zgolj podpora uravnoteženi prehrani, ne pa njen nadomestek. Ključ do zdravja je vedno kombinacija raznolike prehrane, telesne aktivnosti in uravnavanja stresa.