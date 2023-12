Priljubljeni pevec se lahko pohvali, da je diplomiral v Londonu #video

"Imel sem eno študijsko obdobje. Čas, ko smo bili malo zaprti, sem izkoristil predvsem za to, da sem se izobraževal. Vesel sem, da sem na The Voice College v Londonu tudi diplomiral," je povedal pevec in nato razložil, da se je izobrazil za mentorja petja. "Glede na to, da imam svoj glasbeno-umetniški center, sem želel v tej smeri pridobiti še nekaj izobrazbe in to je bila prava odločitev," je še dodal.

Ko je voditelj Kolesa sreče Klemen Bučan slišal, da je njegov gost mentor petja, ni hotel zamuditi priložnosti in je takoj vprašal, kako drage so ure petja za učence. S sovoditeljico Natašo Nanevo sta se nato pošalila, da jima kakšna ura petja pod vodstvom strokovnjaka verjetno ne bi škodila. Več v zgornjem videoposnetku.

Ali bosta Nataša in Klemen že v nocojšnji oddaji spet pokazala svoj razkošni pevski talent in kako uspešen bo v Kolesu sreče pevec Gašer Rifelj, izveste nocoj ob 20. uri na Planetu.

