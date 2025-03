Pilates moda je trenutno v športu zelo priljubljena. Sestavljajo jo preprosti kosi, ki poskrbijo za udobje in praktičnost. Na svojih družbenih omrežjih jo pogosto deli tudi Nives Orešnik, nekdanja mis Slovenije in osebna trenerka, ki z izbiro stajlingov nikoli ne razočara. Njena estetika združuje minimalizem, ženstvenost in funkcionalnost, zaradi česar so njene modne kombinacije popolne tako za vadbo kot za sproščene opravke po njej. V nadaljevanju vam razkrijemo, kako lahko ustvarite podoben stajling za vadbo, kot ga nosi Nives.

Pajkice v nevtralni barvi

Udobne pajkice so osnovni kos vsake pilates garderobe. Nives najpogosteje izbira modele v nevtralnih tonih, kot so bež, olivno zelena, siva ali črna. Ključno je, da so iz elastičnega in zračnega materiala, ki omogoča svobodo gibanja in se lepo prilega telesu. Posebej priljubljene so pajkice z visokim pasom, saj nudijo dodatno oporo in poudarijo postavo.

Top v enakih odtenkih

Za popoln videz je Nives kombinirala ujemajoč športni top, ki sledi enaki barvni paleti kot pajkice. To ustvari monokromatski videz, ki deluje elegantno in urejeno. Poleg tega športni topi z odprtim hrbtnim delom ali širokimi naramnicami poskrbijo za dodatno udobje in podporo med vadbo.

Gumica kot dodatek k stajlingu (scrunchie)

Nives videz rada dopolni z mehko gumico za lase v ujemajoči barvi. Scrunchie ni le praktičen dodatek za spenjanje las med vadbo, ampak tudi modni detajl, ki zaokroži celoten videz. Lahko izberete svilnato ali bombažno različico, ki bo nežna do vaših las in hkrati delovala stilsko dovršeno. S to izbiro ne boste le modni, ampak tudi prijazni do svojih las.

