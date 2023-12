Udeleženec šova osupnil s preobrazbo: poglejte, kako je videti zdaj #foto

Udeleženec šova Poroka na prvi pogled: Avstralija Josh White, ki je bil deležen veliko pozornosti, ker z ženo iz šova Melisso nikakor nista mogla najti skupnega jezika glede intimnosti in sta ljubezenski eksperiment zaradi tega zapustila, je po šovu presenetil s preobrazbo, s katero je navdušil sledilce in predvsem sledilke na družbenih omrežjih.

Udeleženec šova Poroka na prvi pogled: Avstralija je hitro pridobil naklonjenost oboževalcev, potem ko se je klavrno končala njegova zveza z nevesto Melisso Sheppard, ki je bila do svojega moža morda malo preveč zahtevna med rjuhami. Očitala mu je celo, da v njenih očeh ni dovolj moški.

Foto: Red Arrow Studios

Potem ko je strokovnjakom priznal, da je čustveno na tleh, so 40-letniku dovolili, da zapusti eksperiment, čeprav je njegova nevesta na začudenje vseh želela ostati.

Foto: Red Arrow Studios

Oče samohranilec, ki se je gledalcem med oddajo zdel nekoliko staromoden, je po koncu snemanja drastično spremenil svoj videz. Svojo preobrazbo je na družbenih omrežjih delil v družbi še ene udeleženke šova, Janelle Han.

Josh (v družbi še ene udeleženke šova, Janelle) je navdušil s svojim novim videzom:

Mnogi gledalci so ga po šovu spraševali, zakaj je tam deloval tako staromodno. "Ni se mi zdelo, da sem v oddaji dajal vtis, da sem staromoden. Mogoče se je gledalcem to zdelo, ampak v resničnem življenju nisem tak," je dejal.

"Je pa res, da sem po šovu trdo treniral. Ko sem šel v šov, sem tehtal 94 kilogramov, zdaj jih imam 91.” Dodal je še, da je, odkar je zapustil šov, več časa preživel na svežem zraku, zaradi česar je nekoliko bolj porjavel, kar je pripomoglo k bolj zdravemu videzu.

Razkril je, da se je za spremembo pričeske in brado odločil namenoma. Hotel je namreč zaščititi svoje otroke, saj noče, da ga ljudje prepoznavajo, medtem ko je v njihovi družbi. "Šlo je za to, da se čim bolj distanciram od osebe na ekranu, da bom lahko normalno živel svoje življenje naprej. Težko je namreč, ko hodiš po mestu in te ljudje prepoznajo po tem, da so te na televiziji videli objokanega in čustveno zlomljenega."

