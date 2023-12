Po šovu razložil svojo stran škandala z varanjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 22.20, smo na tretji ceremoniji zaobljub videli odhod še enega para Janelle in Adama, ki sta za to odločila, potem ko je v prejšnjem tednu na dan prišel škandal z varanjem. Po koncu šova je Adam povedal svojo stran zgodbe zloglasnega poljubljanja z drugo udeleženko ljubezenskega eksperimenta Claire.

Adam se je v eksperimentu poročil z Janelle in kazalo je, da je njuna zveza zelo močna, dokler ni prišlo do razkritja, da se je poljubljal s Claire, s še eno nevesto v šovu. Po razburljivih nekaj dneh v šovu sta se na tretji ceremoniji zaobljub odločila, da zapustita eksperiment.

Adam in Janelle sta zaradi škandala z varanjem zapustila ljubezenski eksperiment. Foto: Planet TV

V enem od podkastov je Adam po koncu šova podal svojo različico dogajanja tistega usodnega dne. Povedal je, da sta se s Claire poljubila, potem ko ga je ona tisti večer še petič poskusila spraviti na samo, stran od drugih udeležencev eksperimenta.

"Ves čas me je zapeljevala in bolj ko sem bil pijan, bolj privlačna se mi je zdela ideja. Takoj mi je bilo žal. Ko se je to zgodilo, sem si rekel: "Sranje!" je pojasnil.

Prepričan je tudi, da so nekateri v skupini za njegov poljub s Claire vedeli, preden je bil razkrit. "To je prišlo na dan v ponedeljek, že v nedeljo, ko smo šli s fanti iz eksperimenta na nekaj pijač, mi je eden od njih rekel, da ve za poljub."

"Da vsi vedo, sem vedel, ko me je eden od producentov oddaje po nesreči vprašal: 'Kaj pa skrivni poljub?' Tako sem vedel, da bo prišlo vse na dan," je povedal Adam. Kmalu zatem naj bi Claire poslal sporočilo SMS in jo vprašal, komu vse je povedala za poljub. Naslednji dan je Claire za poljub povedala Jesseju. "Počutil sem se, kot da me je izigrala. Sam bi se raje najprej pogovoril z Janelle in Jessejem."

Jesse se je soočil z Adamom, potem ko je izvedel, da se je zapletel z njegovo ženo Claire. Foto: Red Arrow Studios

V podkastu se je Adam nato še enkrat opravičil za svoja dejanja in rekel, da iz časa v šovu obžaluje le to, da je poljubil Claire. "Janelle, če poslušaš, mi je žal, da sem poljubil Claire. Če bi lahko to vzel nazaj, bi," je dejal.

Na koncu je Adam izpostavil še glavni razlog za njun poljub. Krivo naj bi bilo to, da sta prekršila pravila, ki so jih določili producenti šova Poroka na prvi pogled: Avstralija. "Pravila so bila stroga, vendar smo jih vsi kršili. Če ne bi kršili pravil, se tisti poljub ne bi zgodil, ker ne bi bili skupaj na pijači."

