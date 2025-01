Z lažmi o postavitvi sončnih elektrarn zaslužila 750 tisoč evrov

Mariborski kriminalisti so kazensko ovadili dve osebi z območja Policijske uprave (PU) Maribor, ki ju sumijo poslovne goljufije. Osumljenca sta v imenu gospodarske družbe in samostojnega podjetnika oškodovancem obljubljala pridobitev soglasij za sončne elektrarne in njihovo postavitev, vendar storitev nista izvedla v celoti.

Kot so danes sporočili s PU Maribor, so kriminalisti na podlagi več prijav oškodovancev ter dodatnega zbiranja obvestil in dokazov v okviru daljše preiskave obravnavali 17 kaznivih dejanj poslovne goljufije.

Ugotovili so, da je bilo v letih 2022 in 2023 oškodovanih šest fizičnih in osem pravnih oseb iz vse Slovenije, skupna povzročena škoda pa presega 750 tisoč evrov, kar ustreza tudi protipravno pridobljeni premoženjski koristi.

Obljubljala soglasja in postavitev

Osumljenca sta po ugotovitvah kriminalistov v imenu gospodarske družbe in samostojnega podjetnika oškodovancem obljubljala pridobitev soglasij za postavitev sončne elektrarne in nato tudi njeno postavitev, vendar storitev nista izvedla oziroma jih nista izvedla v celoti. S tem sta oškodovancem po vsej Sloveniji povzročila finančno škodo.

Za kaznivo dejanje poslovne goljufije, pri katerem je pridobljena velika premoženjska korist ali je nastala velika premoženjska škoda, je zagrožena zaporna kazen od enega leta do desetih let.