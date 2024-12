Mariborske policiste so obvestili o spletni goljufiji v podjetju na območju Maribora, ki so jo izpeljali prek lažne spletne pošte banke. Ukradli so dobrih 46 tisoč evrov. Policisti znova opozarjajo javnost na previdnost, komu zaupajo občutljive podatke.

"Po prvih informacijah naj bi v podjetju prejeli lažno spletno pošto banke, ob tem pa naj bi oškodovanca poklical neznanec ter ga napeljal k temu, da mu je omogočil dostop do elektronske naprave. Pri tem je odtujil dobrih 46 tisoč evrov," je sporočila Anita Kovačič iz Policijske uprave Maribor.

Goljufi so odlično organizirani

Občane, predvsem pa zaposlene v podjetjih, policisti ponovno pozivajo k previdni rabi storitev elektronskega bančništva, o čemer so javnost obveščali pred kratkim, ko so na policiji predstavili podrobnosti problematike goljufij na spletu, ki so v porastu.

Policija je v tujini uspešno zavarovala več kot milijon evrov denarnih sredstev, ki izvirajo iz spletnih goljufij, je 5. decembra na novinarski konferenci poudaril David Gracer iz Sektorja za gospodarsko kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. Poudaril je, da v preteklih tednih v policiji ponovno zaznavajo povečano problematiko goljufij na spletu, pri čemer so v primerih z visokimi oškodovanji napadene predvsem pravne osebe.

"Zadnjim primerom je skupno, da se goljufije začnejo z lažno elektronsko pošto, poslano na elektronski naslov pravne osebe, pri tem pa se goljufi izjemno prepričljivo predstavijo v imenu banke. Potencialne žrtve pozovejo k posodobitvi oziroma nadgradnji e-banke, kar storijo s klikom na priloženo spletno povezavo. Ob kliku na povezavo se odpre spletna stran, ki so jo izdelali spletni goljufi in je identična spletni strani e-banke, ki jo sicer uporablja pravna oseba. Po vnosu zahtevanih podatkov goljufi po telefonu pokličejo kontaktno osebo ter se v slovenskem jeziku predstavijo kot tehnična pomoč banke. Na tak način pridobijo vse potrebno za nepooblaščen vstop v spletno banko in v nadaljevanju izpraznijo bančni račun, pri čemer običajno sredstva nakažejo na bančni račun, odprt v tujini," je opozoril Gracer.

Zgolj v zadnjih tednih je policija obravnavala 18 primerov, storjenih na ta način, s skupno škodo okrog 1.4 milijona evrov, pri čemer oškodovanja posameznih podjetij znašajo med 20 tisoč in 400 tisoč evrov. V teh primerih gre za dobro organizirane storilce, ki delujejo iz tujine, kamor so nakazana tudi ukradena sredstva, kar še dodatno otežuje preiskave in zavarovanje ukradenih sredstev. Kljub temu pa je bila policija, ob dobrem sodelovanju tako z bankami kot Uradom za preprečevanje pranja denarja ter tujimi varnostnimi organi, v zadnjih primerih uspešna pri zavarovanju sredstev, saj ji je v desetih obravnavanih primerih s skupno škodo okrog enega milijona evrov uspelo zavarovati skoraj vsa sredstva, ki so bila nakazana na tuje bančne račune.

Ukrepajte hitro

Ključnega pomena za uspešno zavarovanje v teh primerih je hitrost prijave oškodovanja. Če namreč od odtujitve sredstev mine več dni, je verjetnost, da bi bila ta sredstva še na računih storilcev, zgolj minimalna, je med drugim še izpostavil Gracer.