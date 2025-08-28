Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Četrtek,
28. 8. 2025,
7.03

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Četrtek, 28. 8. 2025, 7.03

Protestniki s kamenjem nad Mileija #video

Argentinskega predsednika Javierja Mileija so premestili na varno, potem ko so protestniki na njegov konvoj metali kamenje in steklenice. Milei je stal na zadnjem sedežu in gledal skozi strešno okno vozila na poti po ulicah Lomas de Zamora, predmestja Buenos Airesa.

Protestniki so s kamenjem in steklenicami napadli vozilo s predsednikom Mileijem. 

Kamen je zadel pokrov motorja vozila. Med predsednikovimi podporniki in nasprotniki so izbruhnili spopadi, eden od njegovih podpornikov pa si je poškodoval rebra.

Milei je kasneje objavil fotografijo, na kateri pozira z dvignjenim palcem. Za nasilje je obtožil opozicijo, njegov tiskovni predstavnik Manuel Adorni pa je dejal, da nihče ni bil poškodovan, poroča portal Index.hr.

Pozdravljal  je svoje podpornike in podpisoval knjige

Mileija so kasneje pospremili v črno vozilo z zatemnjenimi stekli. Predsednik je bil med incidentom s svojo vodjo kabineta in sestro Karino Milei, vožnja po predmestju pa je del kampanje za lokalne volitve, ki so predvidene v oktobru.

Pred napadom je pozdravljal podpornike in podpisoval knjige. Iz Mileijeve pisarne so sporočili, da so bili napadalci podporniki opozicije. Lomas de Zamora je tradicionalno znana kot trdnjava peronistične opozicije.

Lokalne volitve v provinci Buenos Aires bodo 7. septembra, nadomestne volitve pa 26. oktobra, kar Mileiju daje priložnost, da razširi svojo moč na območjih, ki jih nadzira opozicija.

