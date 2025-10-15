Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Obrambni ministri Nata o obrambnih izdatkih in incidentih z droni

Obrambni ministri zveze Nato bodo razpravljali o ključnih odločitvah vrha v Haagu,.

Obrambni ministri zveze Nato bodo razpravljali o ključnih odločitvah vrha v Haagu,.

Foto: Guliverimage

Obrambni ministri Nata bodo na današnjem zasedanju v Bruslju, ki bo prvo po junijskem vrhu zavezništva, razpravljali o zviševanju obrambnih izdatkov, nadaljnji podpori Ukrajini in nedavnih incidentih z droni na vzhodu zavezništva. Zvečer bo potekalo še srečanje obrambnih ministrov EU, ki bodo govorili o krepitvi obrambne pripravljenosti unije.

Obrambni ministri zveze Nato bodo razpravljali o ključnih odločitvah vrha v Haagu, na katerem so se članice zavezale k zvišanju proračunskih izdatkov za obrambo in varnost na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) in zagotovile nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo.

Zagotavljanje nadaljnje vojaške pomoči Kijevu bo tudi v ospredju srečanja t. i. kontaktne skupine za podporo Ukrajini, ki bo potekalo ob robu ministrskega zasedanja. V zadnjem času Zahod Ukrajini pomaga predvsem v okviru nove Natove pobude PURL, prek katere evropske zaveznice in Kanada financirajo dobave ameriškega orožja.

Pričakovati je, da bodo predstavniki ukrajinskih oblasti znova pozvali predvsem k dobavi sistemov protizračne zaščite in raket.

Nato okrepil svojo prisotnost na vzhodnem krilu 

Obrambni ministri članic zavezništva, med njimi minister Borut Sajovic, bodo poleg tega razpravljali o nedavnih incidentih z droni na vzhodu in severu Nata, za kar več držav krivi Moskvo. Nato je spričo teh incidentov že okrepil svojo prisotnost na vzhodnem krilu.

Pri teh prizadevanjih se usklajuje z Evropsko unijo, ki namerava na vzhodu vzpostaviti t. i. dronski zid. To bo ena od prednostnih nalog v okviru novega časovnega načrta za okrepitev obrambne pripravljenosti unije, ki ga bo Bruselj predstavil v četrtek.

Danes zvečer bodo o tem na srečanju v Bruslju govorili obrambni ministri članic EU, tudi Sajovic.

