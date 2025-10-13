Rutte: Slovenija ima kredibilen načrt zviševanja obrambnih izdatkov #video

Slovenija ima kredibilen načrt zviševanja proračunskih izdatkov za obrambo in varnost, je danes po srečanju s premierjem Robertom Golobom na Brdu pri Kranju povedal generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte. Golob je medtem izpostavil pomen gradnje odpornosti družbe.

"Naj pohvalim premierja in ekipo tu v Ljubljani, saj ste začrtali kredibilno pot k našemu skupnemu cilju. Zelo pomembno je, da izpolnimo zaveze, ki smo jih podali v Haagu," je na vprašanje STA, ali so slovenski načrti zviševanja proračunskih izdatkov za obrambo v skladu z Natovimi smernicami, odgovoril Mark Rutte.

Predsedniki vlad in držav članic zavezništva so se na junijskem vrhu na Nizozemskem zavezali, da bodo proračunske izdatke za obrambo do leta 2035 zvišali na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP). Od tega bodo za osnovne obrambne potrebe in izpolnitev ciljev Nata glede zmogljivosti članice namenile 3,5 odstotka letno, 1,5 odstotka pa bo namenjenih za zaščito ključne infrastrukture, zagotavljanje civilne pripravljenosti in odpornosti, spodbujanje inovacij ter krepitev obrambne industrije.

Slovenija je sicer že pred vrhom sprejela resolucijo, v skladu s katero bo izdatke za varnost in obrambo še letos zvišala na dva odstotka BDP, do leta 2030 pa postopoma na tri odstotke.

"Verjamem, da je pot, po kateri gremo, prava. Sam verjamem, da je orožje samo en del varnosti. Bistveno večji del so ljudje in ljudje smo za obrambo najbolj motivirani takrat, ko vemo, da smo kot družba močnejši," je po srečanju z generalnim sekretarjem Nata glede zviševanja izdatkov za obrambo, varnost in odpornost povedal Robert Golob. Zato bo Slovenija po njegovih besedah tudi v prihodnje gradila odpornost v mirnodobnih in vojnih časih.

Foto: STA

Golob je predsedniku ZDA Donaldu Trumpu čestital, da mu je na Bližnjem vzhodu uspelo obe sprti strani prisiliti, da sta sedli za pogajalsko mizo v imenu miru. "Računamo, da bo proces oblikovanja obeh držav zdaj dobil svojo priložnost, da bosta tudi Slovenija in EU pomembno prispevali k miru," je dejal.

Tudi Rutte je v uvodu pozdravil prekinitev vojne v Gazi in današnjo izpustitev izraelskih talcev. "Z veseljem sem danes z vami. Resnično se počutim dobro med prijatelji," je dejal generalni sekretar Nata. Spomnil je, da je Slovenija že več kot 20 let partner Nata in predana zavezništvu. "Tako kot Slovenija podpira Nato, tudi Nato podpira Slovenijo," je poudaril.

Z Golobom sta se strinjala, da je ukrajinska varnost pomembna za skupno varnost EU. "Vesel sem, da že dolgo podpirate Ukrajino," je dejal Rutte.

Golob in Rutte sta govorila tudi o nadaljnji podpori Ukrajini in razmerah na Zahodnem Balkanu. Dopoldne sta oba nagovorila Parlamentarno skupščino Nata, ki se je danes v Ljubljani sestala na plenarnem zasedanju.

Rutte je izpostavil potrebo po zvišanju izdatkov za temeljno obrambo na 3,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). "Živimo v nevarnem svetu in grožnja ni nekaj oddaljenega," je povedal Rutte, ki je poudaril, da lahko ruske rakete nove generacije evropske prestolnice dosežejo v nekaj minutah.

Rutte ima kasneje na programu še srečanji s predsednico republike Natašo Pirc Musar in predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič.