K. M., STA

Ponedeljek,
13. 10. 2025,
6.32

V Slovenijo prihaja Mark Rutte

Mark Rutte | Generalni sekretar Nata se bo med obiskom ločeno sestal z Golobom, predsednico republike in vrhovno poveljnico Slovenske vojske Natašo Pirc Musar ter predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič. | Foto STA

Generalni sekretar Nata se bo med obiskom ločeno sestal z Golobom, predsednico republike in vrhovno poveljnico Slovenske vojske Natašo Pirc Musar ter predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič.

Foto: STA

Generalni sekretar Nata Mark Rutte se bo danes mudil na uradnem obisku v Sloveniji. Udeležil se bo sklepnega dela zasedanja Parlamentarne skupščine Nata v Ljubljani, nato se bo na Brdu pri Kranju sestal s premierjem Robertom Golobom, s katerim bosta spregovorila o izzivih Nata. To bo Ruttejev prvi uradni obisk v Sloveniji, odkar je prevzel položaj.

Slovenija že od petka gosti 71. letno zasedanje Parlamentarne skupščine Nata, na katerem skoraj 300 parlamentarcev in drugih razpravlja o aktualnih varnostnih izzivih zavezništva. Osrednji del srečanja bo današnje plenarno zasedanje, na katerem bodo med drugim udeležence nagovorili Golob, Rutte in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

To bo prvi uradni obisk Marka Rutteja v Sloveniji 

Generalni sekretar Nata se bo med obiskom ločeno sestal z Golobom, predsednico republike in vrhovno poveljnico Slovenske vojske Natašo Pirc Musar ter predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič. To bo njegov prvi uradni obisk v Sloveniji, odkar je zasedel položaj, pa tudi prvi obisk generalnega sekretarja Nata v državi po sedmih letih.

Rutte in Golob se bosta na Brdu pri Kranju posvetila predvsem nalogam in izzivom, s katerimi se trenutno sooča Nato pri zagotavljanju varnosti svojih članic.

Govorila bosta tudi o razmerah v Ukrajini in na Zahodnem Balkanu, kjer je Slovenija že tradicionalno prisotna z enim svojih največjih vojaških kontingentov v tujini, in sicer v operaciji Kfor na Kosovu.

Zasedanje parlamentarcev Nata in Ruttejev obisk v Sloveniji sicer potekata le nekaj mesecev po prelomnem vrhu zavezništva v Haagu, na katerem so se voditelji držav članic zavezali, da bodo proračunske izdatke za obrambo do leta 2035 zvišali na pet odstotkov bruto domačega proizvoda.

