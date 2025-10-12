Zveza Nato: blizu Francije smo opazili rusko podmornico

Pomorsko poveljstvo zveze Nato je razkrilo, da francoska mornarica v bližini obale Bretanje, regije na severozahodu Francije, ta teden sledi dejavnostim ruske vojaške podmornice. Šlo naj bi za isto podmornico, ki so jo konec septembra opazili v Sredozemskem morju.

Po navedbah zveze Nato je bila ob obali Bretanije opažena podmornica Novorossiysk razreda Kilo II, ki je del ruske črnomorske flote, v preteklosti pa je večkrat sodelovala v bojnih misijah Rusije v Sredozemlju, ki so bile povezane z ruskimi operacijami v Siriji.

Podmornica je bila v Sredozemlju nazadnje opažena konec septembra letos, ko so ruski vojaški blogerji tudi trdili, da se posadka podmornice sooča z resno tehnično težavo, zaradi katere se je morala dvigniti na morsko gladino.

74-metrska dizelsko-električna podmornica Novorossiysk je bila splavljena leta 2014 in je del ruske črnomorske flote. V napadih na Ukrajino ni sodelovala. Foto: NATO

Opazujemo. Vas.

V zvezi Nato, natančneje v pomorskem poveljništvu obrambnega zavezništva, so v izjavi ob fotografijah podmornice, ki so jih ta teden delili na družbenih omrežjih, zapisali: "Opazujemo. Vas. Fregata francoske mornarice izvaja nadzor in zaznava prisotnost ruske podmornice, ki deluje na gladini morja ob obali Bretanije. Zveza Nato je pripravljena, da zavezništvo brani s stalno pripravljenostjo in zavedanjem, kaj se dogaja širom celotnega Atlantika."