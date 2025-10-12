Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Nedelja,
12. 10. 2025,
17.46

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31

Natisni članek

Natisni članek
Francija Vojna v Ukrajini Rusija podmornica Nato

Nedelja, 12. 10. 2025, 17.46

30 minut

Zveza Nato: blizu Francije smo opazili rusko podmornico

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31
Podmornica | V zvezi Nato posadko ruske podmornice opozarjajo: "Opazujemo vas." | Foto NATO

V zvezi Nato posadko ruske podmornice opozarjajo: "Opazujemo vas."

Foto: NATO

Pomorsko poveljstvo zveze Nato je razkrilo, da francoska mornarica v bližini obale Bretanje, regije na severozahodu Francije, ta teden sledi dejavnostim ruske vojaške podmornice. Šlo naj bi za isto podmornico, ki so jo konec septembra opazili v Sredozemskem morju.

Po navedbah zveze Nato je bila ob obali Bretanije opažena podmornica Novorossiysk razreda Kilo II, ki je del ruske črnomorske flote, v preteklosti pa je večkrat sodelovala v bojnih misijah Rusije v Sredozemlju, ki so bile povezane z ruskimi operacijami v Siriji. 

Podmornica, Rusija, Borej-A
Novice Ruski blogerji: V Sredozemlju se je pokvarila podmornica, ki lahko eksplodira

Podmornica je bila v Sredozemlju nazadnje opažena konec septembra letos, ko so ruski vojaški blogerji tudi trdili, da se posadka podmornice sooča z resno tehnično težavo, zaradi katere se je morala dvigniti na morsko gladino.

74-metrska dizelsko-električna podmornica Novorossiysk je bila splavljena leta 2014 in je del ruske črnomorske flote. V napadih na Ukrajino ni sodelovala. | Foto: NATO 74-metrska dizelsko-električna podmornica Novorossiysk je bila splavljena leta 2014 in je del ruske črnomorske flote. V napadih na Ukrajino ni sodelovala. Foto: NATO

Opazujemo. Vas.

V zvezi Nato, natančneje v pomorskem poveljništvu obrambnega zavezništva, so v izjavi ob fotografijah podmornice, ki so jih ta teden delili na družbenih omrežjih, zapisali: "Opazujemo. Vas. Fregata francoske mornarice izvaja nadzor in zaznava prisotnost ruske podmornice, ki deluje na gladini morja ob obali Bretanije. Zveza Nato je pripravljena, da zavezništvo brani s stalno pripravljenostjo in zavedanjem, kaj se dogaja širom celotnega Atlantika."

Francija Vojna v Ukrajini Rusija podmornica Nato
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.