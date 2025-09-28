Nedelja, 28. 9. 2025, 16.31
1 ura, 4 minute
Ruski blogerji: V Sredozemlju se je pokvarila podmornica, ki lahko eksplodira
Ruska podmornica razreda Kilo II, ki je na bojni misiji v Sredozemskem morju, je morala zaradi velike tehnične okvare v Gibraltarski ožini pripluti na površje.
Ruski Telegram kanal VChk-OGPU, ki je povezan z obveščevalnimi krogi v Moskvi, je poročal, da se je v 74-metrski dizelsko-električni jurišni podmornici začelo kopičiti gorivo, kar predstavlja nevarnost eksplozije. Opozarja, da je morda edina možnost posadke črpanje nakopičenega goriva neposredno v morje, da bi preprečili katastrofalno eksplozijo.
"Novorossiysk, ki je trenutno na bojni misiji v Sredozemskem morju, se sooča z resnimi tehničnimi težavami. Zaradi poškodb sistema za gorivo le to pušča neposredno v notranjost. Na krovu ni rezervnih delov ali usposobljenih strokovnjakov, posadka pa težave ne more odpraviti. Nakopičeno gorivo zdaj predstavlja eksplozivno nevarnost. Posadka nima druge izbire, kot da začne črpati gorivo podmornice v morje," je sporočil kanal.
Primerjava s Kurskom
Situacijo so takoj primerjali s katastrofo jedrske podmornice Kursk razreda Oscar II, ki je leta 2000 eksplodirala v Barentsovem morju. V tej nesreči je umrlo vseh 118 članov posadke. Eksplozijo je povzročilo puščanje vodikovega peroksida, ki je reagiral s katalizatorjem in povzročil odpoved torpeda, preden je druga detonacija uničila celotno ladjo.
Podmornica Novorossiysk je bila splavljena leta 2014 in je del Črnomorske flote, vendar naj ne bi sodelovala v invaziji na Ukrajino. Gre za dizelsko-električno jurišno podmornico, ki lahko ostane potopljena do 45 dni in prevaža 52 članov posadke. Podmornica je sposobna izstreljevati tudi manevrirne rakete Kalibr.
The Russian Kilo-class submarine Novorossiysk that suffered an "accident" in the Mediterranean Sea doesn’t have the required parts or trained personal that’s able to fix their issue.— Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) September 27, 2025
The hull is filling up with fuel and there is a risk of explosion, the only option they have is… pic.twitter.com/hGvCgoAHTN
Njena sestrska podmornica Rostov na Donu je bila potopljena v ukrajinskem napadu avgusta lani. Obe podmornici služita kot ključni enoti v ruski floti jedrskih podmornic.
A russian submarine went to the bottom of the Black Sea.— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 3, 2024
Ukrainian defense forces successfully attacked the B-237 "Rostov-na-Donu" attack submarine in Sevastopol's port. As a result of the attack, the submarine sank.
Great work, warriors. The Black Sea fish will enjoy their new… pic.twitter.com/KzbaZATcFR
Januarja so jo opazili v Rokavskem prelivu
Britanska kraljeva mornarica spremlja Novorossiysk, odkar se je januarja pojavila v Rokavskem prelivu. Britanski obrambni minister John Healey je v soboto parlamentu povedal, da se je britanska jedrska podmornica morala novembra lani pojaviti v bližini podmornice Novorossiysk, da jo je odgnala.
Tehnične težave podmornice spremljajo dodatne regionalne napetosti. Nedavno je ukrajinski napad z brezpilotnim letalom ciljal na rusko pristaniško mesto Novorossiysk, v katerem sta bila ubita dva človeka, razglašene so bile izredne razmere. Vendar je pristaniška infrastruktura ostala večinoma nedotaknjena, izvoz nafte in žita pa se nadaljuje z minimalnimi motnjami.