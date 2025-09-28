Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K.

Nedelja,
28. 9. 2025,
16.31

1 ura, 4 minute

Sredozemlje Gibraltar podmornica Rusija

Nedelja, 28. 9. 2025, 16.31

Ruski blogerji: V Sredozemlju se je pokvarila podmornica, ki lahko eksplodira

D.K.

Podmornica, Rusija, Borej-A

Foto: Shutterstock

Ruska podmornica razreda Kilo II, ki je na bojni misiji v Sredozemskem morju, je morala zaradi velike tehnične okvare v Gibraltarski ožini pripluti na površje.

Ruski Telegram kanal VChk-OGPU, ki je povezan z obveščevalnimi krogi v Moskvi, je poročal, da se je v 74-metrski dizelsko-električni jurišni podmornici začelo kopičiti gorivo, kar predstavlja nevarnost eksplozije. Opozarja, da je morda edina možnost posadke črpanje nakopičenega goriva neposredno v morje, da bi preprečili katastrofalno eksplozijo.

"Novorossiysk, ki je trenutno na bojni misiji v Sredozemskem morju, se sooča z resnimi tehničnimi težavami. Zaradi poškodb sistema za gorivo le to pušča neposredno v notranjost. Na krovu ni rezervnih delov ali usposobljenih strokovnjakov, posadka pa težave ne more odpraviti. Nakopičeno gorivo zdaj predstavlja eksplozivno nevarnost. Posadka nima druge izbire, kot da začne črpati gorivo podmornice v morje," je sporočil kanal.

Primerjava s Kurskom

Situacijo so takoj primerjali s katastrofo jedrske podmornice Kursk razreda Oscar II, ki je leta 2000 eksplodirala v Barentsovem morju. V tej nesreči je umrlo vseh 118 članov posadke. Eksplozijo je povzročilo puščanje vodikovega peroksida, ki je reagiral s katalizatorjem in povzročil odpoved torpeda, preden je druga detonacija uničila celotno ladjo.

Vladimir Putin
Novice Jeklena krsta: mineva 24 let od nesreče ruske jedrske podmornice Kursk #video

Podmornica Novorossiysk je bila splavljena leta 2014 in je del Črnomorske flote, vendar naj ne bi sodelovala v invaziji na Ukrajino. Gre za dizelsko-električno jurišno podmornico, ki lahko ostane potopljena do 45 dni in prevaža 52 članov posadke. Podmornica je sposobna izstreljevati tudi manevrirne rakete Kalibr.

Njena sestrska podmornica Rostov na Donu je bila potopljena v ukrajinskem napadu avgusta lani. Obe podmornici služita kot ključni enoti v ruski floti jedrskih podmornic.

Januarja so jo opazili v Rokavskem prelivu

Britanska kraljeva mornarica spremlja Novorossiysk, odkar se je januarja pojavila v Rokavskem prelivu. Britanski obrambni minister John Healey je v soboto parlamentu povedal, da se je britanska jedrska podmornica morala novembra lani pojaviti v bližini podmornice Novorossiysk, da jo je odgnala.

Tehnične težave podmornice spremljajo dodatne regionalne napetosti. Nedavno je ukrajinski napad z brezpilotnim letalom ciljal na rusko pristaniško mesto Novorossiysk, v katerem sta bila ubita dva človeka, razglašene so bile izredne razmere. Vendar je pristaniška infrastruktura ostala večinoma nedotaknjena, izvoz nafte in žita pa se nadaljuje z minimalnimi motnjami.

Sredozemlje Gibraltar podmornica Rusija
