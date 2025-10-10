V Ljubljani se danes začenja 71. letno zasedanje Parlamentarne skupščine zveze Nato, na katerem bo skoraj 300 parlamentarcev do ponedeljka razpravljalo o aktualnih varnostnih izzivih zavezništva, med katerimi je vojna v Ukrajina. Zadnji dan zasedanja bo zbrane nagovoril tudi generalni sekretar zavezništva Mark Rutte.

Zasedanje skupščine, ki združuje predstavnike parlamentov 32 držav članic Nata in se sestaja dvakrat letno, gosti državni zbor, ki v prihodnjih dneh napoveduje razprave o ključnih izzivih zavezništva.

Program srečanja bosta danes predstavila predsednik PS Nata Marcos Perestrello in Janez Žakelj (NSi) kot vodja slovenske delegacije, v kateri sta še Žan Mahnič (SDS) in Aleš Rezar (Svoboda).

V soboto in nedeljo bo zasedalo pet stalnih odborov parlamentarne skupščine. Ključna sta politični odbor, ki ga bo nagovorila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, in obrambni odbor, na katerem bo nastopil minister za obrambo Borut Sajovic.

Osrednji del bo potekal v ponedeljek s plenarnim zasedanjem

Osrednji del srečanja bo ponedeljkovo plenarno zasedanje, na katerem bo med drugim nastopil premier Robert Golob. Osrednji govornik bo generalni sekretar Rutte, ki se bo kasneje na prvem uradnem obisku v Sloveniji, odkar je oktobra lani zasedel položaj, ločeno sestal z Golobom, predsednico republike in vrhovno poveljnico Slovenske vojske Natašo Pirc Musar ter predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič.

Zaradi dogodka je od danes do ponedeljka napovedana zapora Dunajske ceste pri Gospodarskem razstavišču, kjer bo potekalo zasedanje.

Zasedanje PS Nata in Ruttejev obisk v Sloveniji bosta potekala nekaj mesecev po prelomnem vrhu zavezništva v Haagu, na katerem so se voditelji držav članic zavezali, da bodo proračunske izdatke za obrambo do leta 2035 zvišali na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP).