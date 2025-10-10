Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
10. 10. 2025,
6.47

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Ljubljana Nato Slovenija

Petek, 10. 10. 2025, 6.47

38 minut

V Ljubljani se začenja letno zasedanje Parlamentarne skupščine Nata

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Mark Rutte, generalni sekretar NATO | Osrednji del srečanja bo ponedeljkovo plenarno zasedanje, na katerem bo med drugim nastopil premier Robert Golob. Osrednji govornik bo generalni sekretar Rutte, ki se bo kasneje na prvem uradnem obisku v Sloveniji, odkar je oktobra lani zasedel položaj, ločeno sestal z Golobom. | Foto Reuters

Osrednji del srečanja bo ponedeljkovo plenarno zasedanje, na katerem bo med drugim nastopil premier Robert Golob. Osrednji govornik bo generalni sekretar Rutte, ki se bo kasneje na prvem uradnem obisku v Sloveniji, odkar je oktobra lani zasedel položaj, ločeno sestal z Golobom.

Foto: Reuters

V Ljubljani se danes začenja 71. letno zasedanje Parlamentarne skupščine zveze Nato, na katerem bo skoraj 300 parlamentarcev do ponedeljka razpravljalo o aktualnih varnostnih izzivih zavezništva, med katerimi je vojna v Ukrajina. Zadnji dan zasedanja bo zbrane nagovoril tudi generalni sekretar zavezništva Mark Rutte.

Zasedanje skupščine, ki združuje predstavnike parlamentov 32 držav članic Nata in se sestaja dvakrat letno, gosti državni zbor, ki v prihodnjih dneh napoveduje razprave o ključnih izzivih zavezništva.

Program srečanja bosta danes predstavila predsednik PS Nata Marcos Perestrello in Janez Žakelj (NSi) kot vodja slovenske delegacije, v kateri sta še Žan Mahnič (SDS) in Aleš Rezar (Svoboda).

V soboto in nedeljo bo zasedalo pet stalnih odborov parlamentarne skupščine. Ključna sta politični odbor, ki ga bo nagovorila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, in obrambni odbor, na katerem bo nastopil minister za obrambo Borut Sajovic.

Osrednji del bo potekal v ponedeljek s plenarnim zasedanjem

Osrednji del srečanja bo ponedeljkovo plenarno zasedanje, na katerem bo med drugim nastopil premier Robert Golob. Osrednji govornik bo generalni sekretar Rutte, ki se bo kasneje na prvem uradnem obisku v Sloveniji, odkar je oktobra lani zasedel položaj, ločeno sestal z Golobom, predsednico republike in vrhovno poveljnico Slovenske vojske Natašo Pirc Musar ter predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič.

Zaradi dogodka je od danes do ponedeljka napovedana zapora Dunajske ceste pri Gospodarskem razstavišču, kjer bo potekalo zasedanje.

Zasedanje PS Nata in Ruttejev obisk v Sloveniji bosta potekala nekaj mesecev po prelomnem vrhu zavezništva v Haagu, na katerem so se voditelji držav članic zavezali, da bodo proračunske izdatke za obrambo do leta 2035 zvišali na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP).

Vladimir Putin
Novice Je to nevarno presenečenje, ki ga Zahodu pripravlja Putin?
Zapora. Dunajska cesta.
Novice V Ljubljani napovedujejo zaporo zelo prometne ceste
Ljubljana Nato Slovenija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.