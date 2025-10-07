Od petka, 10. oktobra, od 7. ure zjutraj do ponedeljka, 13. oktobra, do predvidoma 19. ure bo zaradi zagotavljanja varnosti v času državnega dogodka na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani zaprto celotno smerno vozišče Dunajske ceste med Vilharjevo in Linhartovo cesto iz smeri centra mesta v smeri Bežigrada, so sporočili s policije. Zaprta bosta tudi pločnik za pešce in kolesarska steza na istem delu. Razlog za zaporo je zasedanje parlamentarne skupščine zveze Nato, ki bo potekalo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Kot dodajajo na policiji, bo zaradi omenjenega državnega dogodka na območju veljal spremenjen prometni režim:

Obvoz za mestni potniški promet bo urejen po Vilharjevi , Železni in Linhartovi cesti .

, in . Ker v podvozu pod železniško progo trenutno potekajo dela in bo na voljo le en prometni pas (v smeri od centra proti Bežigradu) , na tem delu pričakujejo zastoje .

, na tem delu pričakujejo . Zaradi varovanih kolon vozil, ki bodo potovale na tej relaciji, bodo policisti občasno dodatno zapirali ceste, da bodo zagotovili prosto pot vozilom s spremstvom.

Z rdečo je označen odsek Dunajske ceste, ki bo zaprt med petkom, 10. oktobrom in ponedeljkom, 13. oktobrom. Foto: Google maps

Zasedanje parlamentarne skupščine zveze Nato

Razlog za zaporo ceste je 71. zasedanje parlamentarne skupščine zveze Nato, ki bo potekalo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Parlamentarna skupščina ni del uradne strukture zavezništva, ima pa pomembno vlogo pri demokratičnem nadzoru ter razumevanju obrambne in varnostne politike med članicami.

Gre za medparlamentarni forum, kjer poteka dialog o varnostnih, obrambnih in ekonomskih vprašanjih, glavni cilj skupščine pa je poglobiti razumevanje med predstavniki sodelujočih držav. Sestavljajo jo poslanci iz 32 držav članic Nata. Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo zasedalo 300 parlamentarcev skupaj s strokovnjaki, visokimi državnimi uradniki in predstavniki obrambnega sektorja, ki bodo razpravljali o ključnih varnostnih izzivih, s katerimi se danes spoprijema transatlantsko obrambno zavezništvo.

Zasedanja se bo med drugim udeležil tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte.

Povečana prisotnost policistov

Za urejanje in zagotavljanje pretočnosti cestnega prometa bodo poleg rednih patrulj napoteni tudi dodatni policisti, ki bodo v času prometnih konic fizično usmerjali promet v posameznih križiščih. Glede na kadrovske zmožnosti bodo policisti skušali zagotavljati čim večjo pretočnost prometa na najbolj obremenjenih odsekih v mestu, na obvoznici in avtocesti, poudarjajo na policiji.

Policija prosi za strpnost in upoštevanje znakov policistov, ki prevladajo nad siceršnjo prometno signalizacijo. Foto: Bojan Puhek

V primerih, ko križišča ne zmorejo več požirati prometa v vse smeri, se bolj obremenjena smer prometa začasno zaustavi. Takrat se pogosto zgodi, da vozila, ki sicer zapeljejo v križišče pri zeleni luči, ne morejo pravočasno zapustiti križišča ob zamenjavi luči, s čimer zastoj podaljšajo tudi za druge smeri, kjer je sicer pot prosta. V takih primerih policisti ne izklapljajo semaforjev, temveč v križišču nudijo asistenco semaforju – ustavijo vozila, ki imajo sicer zeleno luč, vendar ne bi mogla pravočasno sprazniti križišča, so pojasnili na policiji. "Voznike pozivamo, da ob zastojih v križiščih upoštevajo cestno-prometna pravila in z vozili ne zapeljejo v polna križišča ter s tem pripomorejo k boljši pretočnosti prometa," so zapisali.

Voznike pozivajo k večji previdnosti

Voznike na policiji prosijo za povečano previdnost v križiščih, kjer bodo promet urejali policisti. Pomembno je, da pozorno spremljajo promet in upoštevajo znake policistov, saj ti prevladajo nad siceršnjo prometno signalizacijo.

Znaki, ki jih policisti dajejo udeležencem v cestnem prometu, so že dolgo nespremenjeni, a ker se fizično urejanje prometa izvaja redkeje, se vozniki včasih zmedejo, še pojasnjujejo na policiji. "Zato vse udeležence pozivamo, naj se ponovno seznanijo z njihovim pomenom in upoštevajo navodila in odredbe policistov," še dodajajo.

Nasvet udeležencem v prometu

Udeležence v prometu, uporabnike prostora in tamkajšnje prebivalce prosimo za strpnost, potrpežljivost in razumevanje, so ob tem zapisali na policiji. "Če ste za pot načrtovali uporabo zaprtega dela Dunajske ceste, si pot pravočasno načrtujte po obvozih in se odpravite na pot nekoliko prej, saj lahko zaradi zastojev potovanje traja dlje. V primeru zastojev bo zaprt tudi pas za zavijanje levo z Bleiweisove ceste na Dunajsko cesto," so še sporočili s policije.