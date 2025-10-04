Zapora štajerske avtoceste zaradi novega režima

Štajerska avtocesta je zaradi vzpostavitve novega režima v delovni zapori zaprta med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru, voznikom sporočajo pri prometnoinformacijskem centru. Tako bo predvideoma do nedelje, 5. oktobra, do 9. ure. Promet so preusmerili na regionalno cesto Celje center – Vojnik – Slovenske Konjice. Ponekod sicer na cestah nastajajo zastoji.

Nova faza obnova štajerske avtoceste

S ponedeljkom, 6. oktobra 2025, obnova avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami prehaja v naslednjo fazo. V tej fazi bosta zagotovljena dva prometna pasova proti Ljubljani in dva prometna pasova proti Mariboru. Takšna prometna ureditev bo trajala predvidoma do sredine junija 2026.

Gradbišče se ne zapira, dela se bodo prestavila na območja ob odstavnem pasu, kjer ne bodo imela večjega vpliva na promet, zato bodo do nedelje izvedli spremembo trenutne zapore.

V tem času bo na odseku Slovenske Konjice – Celje v smeri Maribora vzpostavljena popolna zapora smernega vozišča, zaprti bodo tudi uvozi in izvozi na tem odseku. Promet bo preusmerjen na regionalno cesto Celje – Vojnik – Slovenske Konjice. V smeri proti Ljubljani bo promet na določenih delih avtoceste občasno potekal po enem voznem pasu.

O zastojih na cestah poročajo na štajerski avtocesti pred izvozom Celje center proti Mariboru, sporočajo voznikom.

Na ljubljanski severni obvoznici je zastoj med priključkoma Nove Jarše in Tomačevo proti Kosezam.

Zastoj je tudi na avtocesti pred prehodom Fernetiči proti Italiji in na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani.

O zastojih pri prometnoinformacijskem centru poročajo še na cestah Šmarje – Koper, Celje – Vojnik in Stranice – Slovenske Konjice.