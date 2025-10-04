Smrtonosna nevihta Amy: izpadi elektrike, izruvana drevesa, zaprte šole #video

Irsko je prizadela najmočnejša atlantska nevihta te sezone, ki so jo poimenovali Amy in v kateri je po do zdaj znanih informacijah umrla ena oseba. Na Irskem se soočajo z obsežnimi izpadi elektrike, odpovedanimi leti, zaprli so tudi šole, poročajo o lokalnih poplavah.

Zaradi močnih sunkov vetra je v vremenskem incidentu v grofiji Donegal zaradi posledic umrl 40-letni moški, poročajo tuji mediji.

Storm Amy arriving in Donegal

earlier today .. pic.twitter.com/XrL9pWP05Q — Martha (@MGonigle) October 3, 2025



Severno Irsko so prizadeli sunki vetra s hitrostjo 148 kilometrov na uro, šole so v tem delu Irske zaprli že zgodaj zjutraj, brez elektrike je ostalo približno 50 tisoč domov. V Dinglu v grofiji Kerry so posneli razburkano morje, kjer so sunki vetra dosegli hitrost 160 kilometrov na uro. Posebej ranljiva je tudi zahodna obala države, je še poročala vremenska služba Met Eireann.

Iz irskega elektroenergetskega podjetja ESB so sporočili, da je čez noč brez elektrike v državi ostalo približno 200 tisoč domov, kmetij in podjetij.

‼️Update - #StormAmy



⚠️A Status Orange Wind warning has been issued for Donegal, Leitrim and Sligo from 4am until 8am tomorrow morning, Sat 4th Oct.



➡️See details of all the current warnings in place for tonight & tomorrow below.



ℹ️https://t.co/w5QtJ1UyEP pic.twitter.com/528EOGYjV6 — Met Éireann (@MetEireann) October 3, 2025

Zaradi izruvanih dreves so prekinili železniški promet med Dublinom in Belfastom.

Tiskovni predstavnik dublinskega letališča je povedal, da so odpovedali 58 letov, devet letov v irsko prestolnico pa so preusmerili na druge lokacije.

Meteorologi so nevihto opisali kot "vremensko bombo", ki jo je sprožil hiter padec atmosferskega tlaka. Meteorološki urad je izdal rumeno opozorilo pred "uničujočimi vetrovi" do sobote, 4. oktobra, do 9. ure zjutraj.

Good morning Weekend Wonders!🤩 Happy Saturday from a rather windy Cornwall!🌪️〓〓 Hope everyone is surviving #StormAmy Have a fab day folks and stay safe!😘#SaturdayVibes pic.twitter.com/lJDBz5avJE — Kate 🏄‍♀️🌊🤙〓〓 (@CornwallK8) October 4, 2025

Dele Škotske so opozorili na "življenjsko ogroženost" zaradi letečih odpadkov, morebitnih izpadov elektrike, pa tudi na zapore cest in poškodbe stavb.

Močan veter je precej oteževal pristanke letal: