Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sobota,
4. 10. 2025,
7.40

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
promet promet zaprtje šol elektrika poplave dež veter nevihta Irska

Sobota, 4. 10. 2025, 7.40

33 minut

Smrtonosna nevihta Amy: izpadi elektrike, izruvana drevesa, zaprte šole #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Irsko je prizadela najmočnejša atlantska nevihta te sezone, ki so jo poimenovali Amy in v kateri je po do zdaj znanih informacijah umrla ena oseba. Na Irskem se soočajo z obsežnimi izpadi elektrike, odpovedanimi leti, zaprli so tudi šole, poročajo o lokalnih poplavah.

Zaradi močnih sunkov vetra je v vremenskem incidentu v grofiji Donegal zaradi posledic umrl 40-letni moški, poročajo tuji mediji. 


Severno Irsko so prizadeli sunki vetra s hitrostjo 148 kilometrov na uro, šole so v tem delu Irske zaprli že zgodaj zjutraj, brez elektrike je ostalo približno 50 tisoč domov. V Dinglu v grofiji Kerry so posneli razburkano morje, kjer so sunki vetra dosegli hitrost 160 kilometrov na uro. Posebej ranljiva je tudi zahodna obala države, je še poročala vremenska služba Met Eireann. 

Iz irskega elektroenergetskega podjetja ESB so sporočili, da je čez noč brez elektrike v državi ostalo približno 200 tisoč domov, kmetij in podjetij.

Zaradi izruvanih dreves so prekinili železniški promet med Dublinom in Belfastom.

Tiskovni predstavnik dublinskega letališča je povedal, da so odpovedali 58 letov, devet letov v irsko prestolnico pa so preusmerili na druge lokacije.

Meteorologi so nevihto opisali kot "vremensko bombo", ki jo je sprožil hiter padec atmosferskega tlaka. Meteorološki urad je izdal rumeno opozorilo pred "uničujočimi vetrovi" do sobote, 4. oktobra, do 9. ure zjutraj.

Dele Škotske so opozorili na "življenjsko ogroženost" zaradi letečih odpadkov, morebitnih izpadov elektrike, pa tudi na zapore cest in poškodbe stavb.

Močan veter je precej oteževal pristanke letal: 

 
Srbija sneg
Novice Hudo neurje pred vrati: skoraj vsa Srbija v rdečem, prihaja tudi sneg
Kopaonik, sneg
Novice Srbijo pobelil sneg, na Hrvaškem orkanska burja, Slovenijo prekrila slana #animacija
vrt, jesen, slana
Novice Prihodnji teden drastična ohladitev: možna slana, danes na Kredarici sneg

promet promet zaprtje šol elektrika poplave dež veter nevihta Irska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.