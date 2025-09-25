Prihodnji teden drastična ohladitev: možna slana, meja sneženja razmeroma nizka

V zadnjih dneh so temperature občutno padle, v prihodnjem tednu pa kaže, da se bo še bolj ohladilo, napovedujejo na Meteoinfo. Kot so zapisali, bodo zaradi več jasnine hladna zlasti jutra, ko bo le okoli pet stopinj Celzija. V mrzliščih se bo tako lahko pojavila tudi slana, na Neurje.si pa pravijo, "da bi zaradi nižjih temperatur meja sneženja lahko bila razmeroma nizka". A pozor: "To pa še ne pomeni, da letos ne bomo več deležni toplega vremena. V preteklih letih je obdobju hladnejšega vremena pogosto sledilo babje oziroma indijansko poletje."

Nad Skandinavijo se bo v naslednjih dneh ponovno okrepilo obsežno območje visokega zračnega tlaka, ki bo vztrajalo dlje časa in utrdilo severnoevropski anticiklonski blok. V takšni sinoptični postavitvi bo naš prostor izpostavljen atlantskim vdorom z večjo spremenljivostjo in tudi možnostjo vdora hladnejšega celinskega zraka iz severovzhoda, so opisali na Neurje.si.

Meja sneženja bo lahko razmeroma nizka

Ob tem dodajajo, da signal iz modela AIFS, ki v projekcijah za naslednji teden kaže na verjetnejši vdor višinske doline s severovzhoda proti severnemu delu Sredozemlja. "Če se ta napoved potrdi, bi lahko interakcija hladnejše višinske doline z razmeroma toplejšimi in vlažnimi sredozemskimi sloji povzročila nove padavine. Zaradi nižjih temperatur v višini bi bila meja sneženja pri takšnem scenariju razmeroma nizka."

Je pa sneg danes rahlo že pobelil Kredarico. Izmerili so za centimeter debelo odejo.

Danes in jutri do 22 stopinj Celzija

Meteorologi agencije za okolje napovedujejo, da bo danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Čez dan se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo predvsem v jugozahodni Sloveniji. Pojavljale se bodo manjše krajevne plohe, ki bodo verjetnejše popoldne. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 22 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo več sonca

V soboto bo na Primorskem večinoma sončno. Drugod bo sprva precej oblačno, čez dan se bo oblačnost trgala. Še bodo možne manjše krajevne padavine. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem bo zapihala šibka burja.

V nedeljo bo nekaj več sonca, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh. Na Primorskem bo pihala šibka burja.