Na. R.

Petek,
3. 10. 2025,
9.39

55 minut

Srbijo pobelil sneg, na Hrvaškem orkanska burja, Slovenijo prekrila slana #animacija

Na. R.

Dele Evrope je po napovedih zajela močna fronta, sneg je pobelil dele Srbije, Bosne in Hercegovine, o snežnih padavinah pa poročajo tudi iz Hrvaške, kjer piha še orkanska burja. Dele Slovenije je prekrila slana, o prvih snežinkah pa so že v četrtek poročali s Pohorja. V zgornjem videoposnetku preverite, kakšne bodo temperature v prihodnjih dneh.

Zaradi snega in nizkih temperatur so srbski meteorologi za hribovite dele jugozahodnega, jugovzhodnega in vzhodnega dela države razglasili rdeči alarm. Po napovedih bi lahko danes zapadlo še od 10 do 20 centimetrov snega, lokalno tudi do 30 centimetrov. 

Kraljevo, Srbija | Foto: X/@skomimaster Kraljevo, Srbija Foto: X/@skomimaster

Na Kopaoniku sneži že od sinoči, zaradi sneženja imajo v naselju Ivanjica in na Goliji veliko težav v prometu, piše srbski portal Nova.

Na Hrvaškem težave povzroča orkanska burja. Prve snežinke so zapadle na Zavižanu, posnetek snežne idile so objavili tudi iz Narodnega parka Severni Velebit. 

Zaradi orkanske burje je za ves promet zaprta obvoznica pri Omišu, na Jadranski magistrali med Senjem in Sveto Marijo Magdaleno je promet prepovedan za dvonadstropne avtobuse, vozila s prikolicami ter avtodome in motorna kolesa. 

Dele Slovenije je prekrila slana, kar so pri agenciji za okolje napovedali, saj so temperature ob jasnih jutrih pri tleh nekaj stopinj nižje kot tiste, ki so izmerjene v vremenski hišici na višini dveh metrov, so pojasnili v objavi na družbenem omrežju Facebook. 

"V soboto popoldne bo zapihal jugozahodni veter, ki bo znova nekoliko segrel ozračje. Ob tem se bo tudi pooblačilo. Prve padavine pričakujemo na zahodu predvidoma v noči na nedeljo," so še zapisali.

V nedeljo bo sprva oblačno s padavinami. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 900 metrov, predvsem na Notranjskem pa lahko sneži tudi nižje. Ob prehodu fronte bo zapihal okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Popoldne bodo padavine od severa ponehale, do večera se bo že delno razjasnilo. Veter bo oslabel.

