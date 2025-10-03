Hudo neurje pred vrati: skoraj vsa Srbija v rdečem, prihaja tudi sneg

Po dveh dneh obilnih padavin Srbijo čaka še en vremenski udar: danes popoldne bodo nalivi najmočnejši, v nedeljo nov val ploh, v ponedeljek pa lahko jugozahod države zajame celo sneg.

Republiški hidrometeorološki zavod Srbije opozarja, da za skoraj celotno državo velja rdeči alarm. Današnje padavine bodo najizrazitejše okoli 15. ure, nato se bodo postopoma umirjale, a vremenski preobrat bo prinesel le kratek predah. Že v nedeljo dopoldne se bo nad Srbijo znova razbesnelo neurje.

Za Slovence, ki se radi odpravijo v Beograd, na jug Srbije ali proti črnogorski obali, to pomeni dodatno previdnost na cestah. Možne so zamude, zapore in zelo zahtevne vozne razmere, predvsem v gorskih predelih.

Po napovedih vremenoslovcev se bo vreme šele sredi prihodnjega tedna umirilo – takrat lahko pričakujemo več sonca in višje temperature.

Meteorologi opozarjajo tudi na možnost motenj v oskrbi z elektriko in na povečano nevarnost podiranja dreves zaradi močnega vetra. Priporočajo, da prebivalci in potniki spremljajo aktualna opozorila ter se na pot odpravijo le, če je nujno potrebno.