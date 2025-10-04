Sinoči kar dva potresa v Sloveniji

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so sinoči ob 23.19 zabeležili potres v bližini Bovca z magnitudo 2,4. Potres so čutili prebivalci Bovca, Loga pod Mangartom, Žage in okolice.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Nekaj ur pred tem, ob 20.30, so poročali o potresu z magnitudo 4 na vzhodu Slovenije. Nadžarišče je bilo jugovzhodno od Šmarij pri Jelšah, epicenter pa približno osem kilometrov jugozahodno od Rogaške Slatine na globini štiri kilometre.