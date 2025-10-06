Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 18.17

1 ura, 11 minut

Zaradi zasedanja Nata bo ves teden zaprta Dunajska cesta v smeri Bežigrada

Delna zapora Dunajska cesta | Zaradi zasedanja parlamentarne skupščine je od 7. ure v petek do predvidoma 18. ure v ponedeljek načrtovana popolna zapora prometnih pasov Dunajske ceste iz smeri Slovenske ceste proti Bežigradu. | Foto Gaja Hanuna

Zaradi zasedanja parlamentarne skupščine je od 7. ure v petek do predvidoma 18. ure v ponedeljek načrtovana popolna zapora prometnih pasov Dunajske ceste iz smeri Slovenske ceste proti Bežigradu.

Foto: Gaja Hanuna

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo od petka do ponedeljka potekalo 71. zasedanje Parlamentarne skupščine zveze Nato. V tem času bo zaprta Dunajska cesta v smeri Bežigrada. Na trasi obvoza pa bodo v času prometne konice promet urejali policisti.

Zaradi zasedanja parlamentarne skupščine je od 7. ure v petek do predvidoma 18. ure v ponedeljek načrtovana popolna zapora prometnih pasov Dunajske ceste iz smeri Slovenske ceste proti Bežigradu. Popolna zapora prometa bo veljala od križišča z Vilharjevo cesto do križišča z Linhartovo cesto, so sporočili iz DZ.

Iz smeri Bežigrada proti Slovenski cesti bo promet potekal nemoteno po dveh prometnih pasovih. Iz smeri Slovenske ceste do zapore v križišču z Vilharjevo cesto pa bo promet potekal po enem prometnem pasu, nato pa bo preusmerjen na obvoz po Vilharjevi cesti, Železni cesti, Linhartovi cesti in nazaj na Dunajsko cesto.

Promet bodo urejali policisti 

Na trasi obvoza bodo v času prometne konice promet urejali policisti. V tem času je po Ljubljani pričakovati tudi večje število kolon s policijskim spremstvom. V luči tega policija vse udeležence v cestnem prometu poziva, naj upoštevajo navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozil iz spremstva.

Na zasedanju parlamentarne skupščine Nata bo od petka do ponedeljka skoraj 300 parlamentarcev s strokovnjaki, visokimi državnimi uradniki in predstavniki obrambnega sektorja razpravljalo o ključnih varnostnih izzivih transatlantskega zavezništva, piše na spletni strani DZ.

Zasedanja se bo med drugim udeležil tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte.

