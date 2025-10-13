Za krepitev obrambe moramo ponovno premisliti o tem, kako se lotevamo porabe obrambnih izdatkov, je danes na plenarnem zasedanju Parlamentarne skupščine Nata dejal premier Robert Golob in opozoril, da smo priča revoluciji vojskovanja. Poudaril je tudi pomen podpore Ukrajini in pozdravil mirovna prizadevanja na Bližnjem vzhodu.

"Priča smo revoluciji na področju vojskovanja, ki že vpliva na našo varnost," je povedal Golob ter med drugim poudaril pomen stroškovno učinkovitega odziva na izziv, ki ga predstavljajo poceni in množično proizvedeni droni. "Večina naših sedanjih zmogljivosti je visokokakovostnih in so omejene, zato moramo ponovno premisliti ne le o tem, kako se borimo, ampak tudi o tem, kako pristopamo k načrtovanju in porabi za obrambo," je dodal na zasedanju PS Nata v Ljubljani.

Kot naložbo v kolektivno varnost zavezništva je izpostavil nadaljnjo podporo Ukrajini v boju proti ruski agresiji. "Slovenija je dala veliko in hitro ter še naprej podpira Ukrajino," je dejal. Pri tem je spomnil na pobudo PURL, prek katere evropske članice Nata in Kanada financirajo dobavo ameriškega orožja in druge vojaške opreme Kijevu. Vlada se je z namero o pridružitvi Slovenije pobudi že seznanila, Golob pa je ob tem k pridružitvi pozval tudi druge članice zavezništva.

Izpostavil še tri območja

Poleg Ukrajine je izpostavil tudi tri druga področja oziroma območja, kjer bi se v prihodnosti lahko pojavile napetosti. Kot prvo je omenil južno sosedstvo zaradi izzivov terorizma in migracij, pa tudi zaradi Gaze.

"Kampanja uničenja, ki jo je po terorističnem napadu Hamasa 7. oktobra sprožil Izrael, ni bila le vojaško nesorazmerna, temveč tudi moralno napačna. Destabilizirala je celotno regijo in povzročila negotovost tudi za Evropo, zato iskreno pozdravljam mirovni sporazum, ki ga je vodil predsednik ZDA Donald Trump," je dejal. Znova je poudaril pomen rešitve dveh držav, češ da je edina pot naprej za zagotovitev trajnega miru na Bližnjem vzhodu.

Kot drugo območje negotovosti je izpostavil vesolje in opozoril, da so "naše komunikacije izpostavljene znatnemu tveganju". Kot tretje območje pa je omenil Zahodni Balkan, pri čemer je povedal, da vse države v regiji vidi kot sestavni del evroatlantskih in evropskih integracij.

"Naša glavna skrb bi zato morala biti ohranjanje miru in stabilnosti na terenu. Še pomembnejše pa je, da si prizadevamo za naš skupni cilj, da se vse te države čim prej v celoti pridružijo našim vrstam," je nadaljeval in dodal, da bi tako Nato kot EU morala biti bolj dejavna na Zahodnem Balkanu.