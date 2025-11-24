V soseski Črnuški bajer v Ljubljani so župan Zoran Janković, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Mol) Sašo Rink, minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in minister za javno upravo Franc Props odprli 11 oskrbovanih stanovanj. Namenjena bodo starejšim od 65 let, bivanje pa bodo omogočala tudi ljudem z oviranostmi.

Javni stanovanjski sklad Mol je stanovanja različnih velikosti, skupaj z zunanjimi zelenimi površinami in 20 parkirnimi mesti, v zasebni stanovanjski soseski Lagom Črnuški bajer, odkupil od družbe ZL Living. Gre za šest dvosobnih, štiri enosobna in eno dvoinpolsobno stanovanje, vsa pa imajo neposreden stik z vrtom ob bajerju. Oskrbovana stanovanja so zasnovana tako, da omogočajo samostojno uporabo tudi ljudem s funkcionalnimi ovirami, med drugim so jih opremili s signalizacijo in opremo za nemoteno gibanje, komunikacijo in orientacijo. Primerno so uredili tudi poti, vhode, vrata, stopnice in klančine.

Investicija vredna skoraj tri milijone evrov brez DDV

Celotna ocenjena vrednost investicije znaša skoraj tri milijone evrov brez DDV. Javni stanovanjski sklad je za projekt pridobil 700.000 evrov nepovratnih sredstev Evropske unije iz Načrta za okrevanje in odpornost.

Direktor javnega stanovanjskega sklada Sašo Rink je ob odprtju dejal, da bo novih 11 stanovanj dopolnilo fond 82 obstoječih stanovanj, stanovalci pa bodo po njegovih besedah dobili kakovostno in mirno okolje za bivanje. Župan Zoran Janković pa je eni od najemnic predal ključe stanovanja.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je povedal, da projekt ljubljanskega stanovanjskega sklada Črnuški bajer predstavlja pomemben korak naprej v skupni zavezi k zagotavljanju dostopnih in kakovostnih stanovanj. Meni, da ljubljanski stanovanjski sklad s podporo župana na ravni Slovenije najbolje opravlja svojo nalogo zagotavljanja stanovanj za prebivalce. Oskrbovana stanovanja po njegovih besedah ne zagotavljajo le varnega in dostopnega bivališča, ampak starejšim omogočajo tudi možnost potrebne oskrbe in podpore, kar pa je bistveno za njihovo kakovostno in dostojanstveno življenje v skupnosti.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Fond najemnih stanovanj se nenehno veča

Po besedah ministra Franca Propsa pa je pomembno, da gradnja stanovanj v Ljubljani v zadnjih 20 letih teče z nezmanjšanim tempom, za kar sta zaslužna mestna oblast in javni stanovanjski sklad Mol. Rink je dodal, da se fond najemnih stanovanj javnega stanovanjskega sklada nenehno veča, vključno z 11 novimi imajo 4.680 enot. Trenutno je v gradnji še 87 stanovanj v soseski Zvezna ulica, otvoritev pričakujejo do konca leta ter soseska z 99 stanovanji na Rakovi Jelši in soseska Litijska – Pesarska s 97 stanovanji, ki naj bi bili zaključeni do sredine naslednjega leta.

Izbiro izvajalca in pričetek gradnje soseske ob Povšetovi ulici, kjer bo 361 stanovanj, pričakujejo do konca leta oziroma v začetku naslednjega. V gradnji je tudi zavetišče za brezdomce, ki naj bi bilo prav tako končano v sredini leta 2026. Po besedah Rinka pa čakajo tudi na gradbeni dovoljenji za 44 stanovanj na lokaciji Jesihov Štradon in za 33 stanovanj na Resljevi cesti, ki bodo namenjena mladim.

Stanovanjski sklad Mol je pred kratkim Zvezi Anita Ogulin oddal hišo na lokaciji Podlipoglav za podporo in pomoč mladostnikom, danes pa je predsednica zveze Alenka Petkovšek od podjetja Dema plus dobila bon za kuhinjo, ki jo bodo vgradili v hiši.