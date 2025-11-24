Občina Rogaška Slatina bo predvidoma prihodnje leto začela gradnjo 16 javnih najemnih stanovanj in 28 parkirnih mest. Slatinski župan Branko Kidrič in predsednik uprave Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec sta danes v ta namen podpisala pogodbo, s katero je sklad postal lastnik zemljišča in investitor novega večstanovanjskega objekta.

Na območju so skladno s prostorskimi akti oblikovane štiri parcele, namenjene gradnji štirih večstanovanjskih objektov. Tri med njimi bo občina ponudila na trgu za gradnjo tržnih stanovanj, z eno pa je uspešno kandidirala na javnem pozivu Stanovanjskega sklada RS za nakup zemljišča za gradnjo javnih najemnih stanovanj, navajajo na spletnih straneh slatinske občine.

Stanovanja bodo oddajali prek javnega razpisa

Po današnjem podpisu pogodbe za zemljišče, veliko skoraj 1.480 kvadratnih metrov, bo kot investitor novega objekta nastopal sklad. Po končani gradnji bo občina pridobila razpolagalno pravico nad javnimi najemnimi stanovanji v tem objektu, kar pomeni, da jih bo upravičencem oddajala prek javnega razpisa, enako kot obstoječa javna najemna stanovanja v njeni lasti.

Gre za že šesti skupni projekt občine in stanovanjskega sklada. Od leta 2002 so s skupnimi naložbami pridobili 53 javnih najemnih stanovanj in 12 oskrbovanih stanovanj, skupno 65 enot. S projektom na Sotelski cesti se bo število povečalo na 81 enot, celoten fond javnih najemnih stanovanj v občini pa na 205.

Projektne aktivnosti segajo v leto 2021, ko je občina za ureditev nove soseske odkupila 9.500 kvadratnih metrov veliko zemljišče na skrajnem jugu naselja ob Sotelski cesti. Po pripravi in letos zaključenem sprejemanju prostorske dokumentacije potekajo postopki za komunalno in prometno ureditev območja, ocenjeni na 250 tisoč evrov. Na delu območja bo zaradi zahtev Direkcije RS za vode potrebna še regulacija vodotoka, za katero so hidrološki ukrepi ocenjeni na 325 tisoč evrov.