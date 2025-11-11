Predsednik uprave stanovanjskega sklada Črtomir Remec je danes s premierjem Robertom Golobom, resornim ministrom Simonom Maljevcem in županjo Olgo Vrankar v Lukovici pri Domžalah položil temeljni kamen za sosesko z 82 javnimi najemnimi stanovanji. Gradnja se bo začela letos, končana pa naj bi bila leta 2027.

Projekt, katerega vrednost je ocenjena na 17,9 milijona evrov z davkom, obsega štiri stavbe s pritličjem in tremi nadstropji, v katerih bo skupno 82 stanovanj velikosti od 32 do 85 kvadratnih metrov. Objekti bodo energetsko učinkoviti; predvideno je mehansko prezračevanje z rekuperacijo toplote, na strehah objektov so predvidena mesta za montažo sončne elektrarne, pravijo v skladu.

Lokacija in komunalna infrastruktura

Soseska bo stala ob robu naselja v bližini avtoceste. Izgradnja komunalne infrastrukture za potrebe soseske bo po navedbah sklada pospešila tudi gradnjo na preostalem delu območja, kjer so predvidene javne, poslovne, storitvene dejavnosti in lahka industrija.

Največji cikel gradnje javnih najemnih stanovanj

Minister Maljevac je v izjavi za medije ob dogodku poudaril, da gre za začetek največjega največjega cikla gradnje javnih najemnih stanovanj. "Poleti smo sprejeli zakonodajni okvir, ki omogoča bistveno bolj sistematično gradnjo javnih najemnih stanovanj, in predvsem smo zagotovili financiranje za gradnjo za prihodnjih deset let v znesku sto milijonov letno," je dejal.

Projekt, katerega vrednost je ocenjena na 17,9 milijona evrov z davkom, obsega štiri stavbe s pritličjem in tremi nadstropji, v katerih bo skupno 82 stanovanj velikosti od 32 do 85 kvadratnih metrov. Foto: STA

Prednost za mlade in deficitarne kadre

Županja Občine Lukovica Olga Vrankar je izpostavila zakonske spremembe, po katerih lahko občine pri oddaji stanovanj prednost dajo mladim, mladim družinam in kadrom, ki jih v lokalnem okolju primanjkuje.

"Tudi v naši občini potrebujemo javna najemna stanovanja, da lahko pomagamo mladim družinam in ljudem iz deficitarnih poklicev, ki prispevajo k izboljšanju javnih storitev na našem območju, pri reševanju stanovanjskega problema," je v izjavi dejala županja.

Zemljišče v lasti sklada že dve desetletji

Zemljišče v Lukovici ima sklad v lasti že dve desetletji, kupljeno je bilo za namen gradnje stanovanj za trg, kar je bila takrat usmeritev sklada, je povedal Remec. Z aktualno županjo so našli skupni interes in lani dorekli izvedbo projekta, je dodal.

Naraščajoči interes občin za tovrstne projekte

Interes občin za takšne projekte se povečuje, je povedal in poudaril, da morajo pri tem občine zagotoviti komunalno opremo in drugo spremljevalno infrastrukturo, sklad pa izvede gradnjo stanovanj.

Del širšega niza stanovanjskih projektov

Gre za enega od okoli 20 projektov republiškega sklada za skupno skoraj 1.900 stanovanj ocenjene investicijske vrednosti dobrih 400 milijonov evrov, ki so v gradnji, projektiranju ali umeščanju v prostor.

Soseska bo stala ob robu naselja v bližini avtoceste. Foto: STA

Med temi so največji Glince Podutik v Ljubljani, kjer bo v treh fazah zgrajenih skupno 280 stanovanj, Novo Pobrežje v Mariboru, kjer bo v dveh fazah 439 stanovanj, in Ob Savi v Kranju, kjer bo v dveh fazah 269 stanovanj. Remec je prejšnji teden izrazil pričakovanje, da bodo integralna gradbena dovoljenja zanje dobili do konca leta, tako da bi lahko gradnja stekla v prvem polletju 2026.

Tisoč novih javnih najemnih stanovanj

"Samo ti trije projekti bodo zagotovili tisoč novih javnih najemnih stanovanj. Trenutno se poleg tega v Ljubljani gradi 300 stanovanj, v kratkem se jih bo še dodatnih 400. V tem mandatu je bil naš cilj postaviti dolgoročen okvir za gradnjo javnih najemnih stanovanj in veseli me, da se število javnih najemnih stanovanj konstantno povečuje in da se bo povečevalo tudi v prihodnjih letih," je dejal minister.

Sofinanciranje in nakupi novih stanovanj

Sklad, ki ima trenutno skupaj nekaj manj kot 7.400 javnih najemnih stanovanj, poleg lastnih investicij občinam in lokalnim skladom sofinancira projekte gradnje, za katere je letos in prihodnje leto namenjenih 31 milijonov evrov, v načrtu so tudi nakupi stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj v vrednosti 15 milijonov evrov; s tem naj bi skupno zagotovili do 500 dodatnih javnih najemnih stanovanj.