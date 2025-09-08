Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
10.52

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 10.52

27 minut

Sto tisoč evrov škode po obsežnem požaru v Mariboru

Na. R.

Gasilci so ogenj pogasili, opravili so ogled karaja požara, nadaljujejo pa zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin.
Foto: STA

Gasilci so ogenj pogasili, opravili so ogled karaja požara, nadaljujejo pa zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin.

Foto: STA

Mariborske policiste so v nedeljo zjutraj okoli 8. ure obvestili o požaru na stanovanjskem objektu na območju Melja v Mariboru. Škoda je ogromna, okoliščine, ki so privedle do požara, pa policisti še preiskujejo.

Po do zdaj zbranih obvestilih so pri Policijski upravi Maribor ugotovili, da se je požar zgodil ob enem od stanovanj večstanovanjske hiše.

Nato se je ogenj hitro razširil na ostrešje stavbe, stanovalci pa so med tem objekt zapustili.

Po nestrokovni oceni je škode za okoli sto tisoč evrov.

