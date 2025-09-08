Sto tisoč evrov škode po obsežnem požaru v Mariboru

Mariborske policiste so v nedeljo zjutraj okoli 8. ure obvestili o požaru na stanovanjskem objektu na območju Melja v Mariboru. Škoda je ogromna, okoliščine, ki so privedle do požara, pa policisti še preiskujejo.

Po do zdaj zbranih obvestilih so pri Policijski upravi Maribor ugotovili, da se je požar zgodil ob enem od stanovanj večstanovanjske hiše.

Nato se je ogenj hitro razširil na ostrešje stavbe, stanovalci pa so med tem objekt zapustili.

Po nestrokovni oceni je škode za okoli sto tisoč evrov.