Oriana Girotto išče stanovanje v Ljubljani, zgrožena je nad zahtevami lastnikov

Prepoznavna voditeljica je v zapisu na Facebooku opisala vso grozo, ki jo doživlja kot iskalka stanovanja v Ljubljani.

Selitev je stresna sama po sebi, ko pa k temu dodaš še iskanje stanovanja na ljubljanskem nepremičninskem trgu, je stresa še toliko več. To ugotavlja tudi Oriana Girotto, voditeljica in turistična vodička, ki je svoje izkušnje z najemodajalci v Ljubljani v zapisu na Facebooku strnila v opis "krvava pustolovščina", višino zahtevanih najemnin pa označila za "totalno noro znanstveno fantastiko".

Kot je pojasnila, je nenadoma ostala brez stanovanja, ki ga je najemala: "Moj trenutni lastnik mi priseže, da mi bo pustil stanovanje za dve leti, po šestih mesecih pa ... presenečenje! Evo me nazaj!"

Tako se je podala na lov za novim stanovanjem, ki si ga želi čim bližje središču Ljubljane, pogovori s potencialnimi najemodajalci pa odražajo vso grozo ljubljanskega stanovanjskega trga.

Nekateri ne pustijo niti, da bi v stanovanju prijavila začasno prebivališče, drugi oddajajo le do maja, ko se v Ljubljano zgrnejo turisti, ki jim lahko zaračunajo trojno ceno, spet tretji svojega stanovanja ne želijo oddati ljudem z otroki. Zgodilo se ji je celo, da ji je neki najemodajalec ponudil, da bi šla na zmenek, medtem ko je stanovanje že oddal nekomu drugemu.

V vsem tem pa je vendarle ohranila dozo optimizma: "Če že ne dobim strehe nad glavo, bom dobila vsaj nov material za stand-up. Noro!"

