Klimo mu je uperil v okno spalnice. Kakšne so pravice? #pravni nasvet

V večstanovanjski zgradbi je sosed namestil zunanjo enoto svoje klimatske naprave le 70 centimetrov od okna moje spalnice in jo obrnil z ventilatorjem proti mojemu oknu. Vroč in vlažen zrak mi tako vpihava direktno v spalnico, hrup ob delovanju pa je slišen tudi ob zaprtem oknu. Ali obstajajo zakonska določila, ki bi me zaščitila pred brezbrižnim odnosom soseda? Na predlog, da naj ponoči, ko bi mi radi spali pri odprtem oknu, svoje klime ne vklaplja, je odvrnil, da zahtevam, da bi se naj on dušil v vročini, da bi bilo meni lepo. Na dogovor ni pripravljen. Branko J.

Pravnik na dlani odgovarja:

Vaše vprašanje urejata dva zakona, in sicer Stanovanjski zakon in Stvarnopravni zakonik. Po Stanovanjskem zakonu namestitev klimatske naprave, ko je govora o večstanovanjski stavbi, ni le stvar tistega, ki zunanjo enoto klime namesti, ampak je treba upoštevati tudi sosede in od njih pridobiti ustrezno soglasje .

Soglasje je treba pridobiti zaradi določb Stanovanjskega zakona . Ta v 15. členu jasno določa, da je treba, kadar izvedbena dela v posameznem delu pomenijo tudi poseg v skupne dele, pridobiti za to soglasje ostalih etažnih lastnikov.

Najverjetneje je zunanja enota klime nameščena na fasado stavbe (tudi če je fasada del balkona soseda), ki spada med skupne dele stavbe. Kadar se pri montaži klime zunanja enota namesti bodisi na streho bodisi fasado, gre za poseg v skupne dele in zato se potrebuje soglasje sosedov .

Soglasje je treba pridobiti od etažnih lastnikov, ki imajo več kot 50 odstotkov solastniških deležev na skupnih delih.

Vaše vprašanje pa ureja tudi Stvarnopravni zakonik in sicer v oddelku Sosedsko pravo od 73. člena naprej, ki ima naslov Prepoved medsebojnega vznemirjanja:

(1) Zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin morajo lastniki teh nepremičnin svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode.

(2) Pravice, ki omejujejo lastninsko pravico lastnika sosednje ali prostorsko povezane nepremičnine (sosednje nepremičnine), se morajo izvrševati pošteno v skladu s krajevnimi običaji in na način, ki najmanj obremenjuje lastnika nepremičnine.

V primeru, da je v vaši stavbi več kot 6 enot, morate po Stanovanjskem zakonu imeti upravnika. Obrnite se na upravnika, ki je dolžan naročiti sosedu, da zunanjo enoto odstrani oziroma pridobi potreben delež soglasij. Če nimate upravnika (ker ga ne potrebujete), morate sklicati vse lastnike enot in sprejeti sklep (prav tako z najmanj 50 odstotki večine solastniških deležev), da se mora zunanja enota odstraniti.

Druga možnost je stanovanjska inšpekcija, ki bo morala ukrepati in zahtevati odstranitev zunanje enote.