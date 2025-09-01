Soseda ima v posesti nekaj njihove zemlje. Kako si povrniti lastnino? #pravni nasvet

Po katastru imajo sosedi v posesti kar nekaj naše zemlje, kar je soseda že tudi hotela odkupiti (po seveda smešni ceni). Nam to ni v interesu, ker imamo pred hišo veliko pomanjkanje prostora in bi del spremenili v parkirni prostor. Del parcele pa bi jim vseeno pustili. Ker soseda to parcelo že dalj časa obdeluje in neguje, imamo lahko problem, če to vsaj delno zahtevamo nazaj? Dvomim, da se lahko mirno dogovorimo z njo. Nataša K.

Pravnik na dlani odgovarja:

Lastninsko pravno področje ureja stvarnopravni zakonik (SPZ). Iz vašega vprašanja izhaja, da imajo sosedi v posesti nekaj vašega zemljišča, ki bi ga vsaj delno želeli pridobiti nazaj.

Žal iz vašega vprašanja niso razvidni podatki, ki so v takih primerih zelo pomembni, in sicer predvsem: kdaj se je ugotovilo, da je del vaših parcel v sosedovi posesti in koliko časa soseda ta del parcele obdeluje.

Če je bila ugotovitev o posesti na vašem zemljišču napaka v katastru, je pomembno, koliko časa je bila vaša parcela obdelovana in ali je soseda to posedovala v dobri veri, kot da je lastnica. V takih primerih je mogoče priposestvovanje , če je ta posest bila v dobri veri in v razdobju vsaj desetih let.

Če pa je soseda ves čas vedela, da je parcela vaša, priposestvovanje ni mogoče.

V vsakem primeru je po SPZ posest varovana in je brez soglasja sosedi ne morete odvzeti, saj bi jo morali v primeru pravočasne in ustrezne tožbe vrniti nazaj v njeno posest.

V primeru, da dogovora o vrnitvi zemljišča ali vsaj dela zemljišča s sosedo ne bo mogoče skleniti, boste morali vložiti zoper posestnico ustrezno tožbo. Zahtevek, ki ga boste postavili, bo postavljen na osnovi 92. člena SPZ, ki pravi:

(1) Lastnik lahko od vsakogar zahteva vrnitev individualno določene stvari.

(2) Lastnik mora dokazati, da ima na stvari, katere vrnitev zahteva, lastninsko pravico in da je stvar v dejanski oblasti toženca.

(3) Uveljavljanje zahtevka iz prvega odstavka tega člena ne zastara.