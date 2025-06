Je solastnica stanovanja, a ji brat grozi in preprečuje dostop. Kaj lahko stori? #pravni nasvet

Brat mi z grožnjo fizičnega nasilja ne dovoli uporabljati solastniškega deleža, zaradi česar sem brez stanovanja – doma. Center za socialno delo in policija ne pomagata, nočeta. Kako naj uveljavim in zaščitim svoje pravice proti nasilnežu? Denarja za dobrega odvetnika nimam. Maša R.

Pravnik na dlani odgovarja:

Vaš primer je zelo kompleksen. Ne glede na to, da ste napisali, da vam center za socialno delo (CSD) in policija nista nudila pomoči pri bratovem nasilju, pa se bomo opredelili na zakonske možnosti, ki jih ponujajo Družinski zakonik, Kazenski zakonik in Zakon o preprečevanju nasilja v družini.

Prvi organ, ki MORA posredovati, je Center za socialno delo, ki zagotavlja informacije in pomoč žrtvam pri uveljavljanju ukrepov sodišča po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini ter vodi in koordinira postopek pomoči. Izdela tudi oceno ogroženosti žrtve, na podlagi katere je žrtev upravičena do brezplačne pravne pomoči .

CSD izvede prvo socialno pomoč (razgovor) z žrtvijo in ji predstavi mogoče oblike pomoči. Če se CSD ne želi odzvati, lahko vložite pobudo za inšpekcijski nadzor na Socialno inšpekcijo, in sicer če menite, da izvajalec socialnovarstvene dejavnosti ne ravna v skladu s predpisi, ki določajo njegove naloge, in ste predhodno že izkoristili druge možnosti za uveljavljanje svojih pravic, saj v nasprotnem primeru inšpektor ne more izvesti nadzora.

V primeru nezadovoljstva z izvajanjem socialnovarstvenih storitev morate najprej podati ugovor zoper delo strokovnega delavca na svet socialnovarstvenega zavoda oziroma v primeru nezadovoljstva z ravnanjem zasebnika na Socialno zbornico Slovenije. V primeru zavrnitve se lahko obrnete na inšpekcijo.

Zakon o preprečevanju nasilja v družini v 3. členu – opredelitev nasilja v družini – pravi naslednje:

(1) Nasilje v družini (v nadaljnjem besedilu: nasilje) je prepovedano.

(2) Nasilje je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj nasilja) proti drugemu družinskemu članu (v nadaljnjem besedilu: žrtev) oziroma zanemarjanje ali zalezovanje žrtve ne glede na starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja, in telesno kaznovanje otrok.

(3) Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile ali grožnja z uporabo fizične sile, ki žrtev prisili, da kaj stori ali opusti ali da kaj trpi ali ji omejuje gibanje oziroma komuniciranje in ji povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale telesne poškodbe.

Na podlagi povedanega ugotavljamo, da so vsi organi, ki so vam zavrnili pomoč, ravnali protizakonito.

V primeru CSD smo že navedli postopek, v primeru policije pa vam svetujemo, da se obrnete neposredno na okrožno državno tožilstvo, ki je pristojno glede na vaš kraj bivanja.