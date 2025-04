Ne zmore plačevati računov za stanovanje. Boji se deložacije. #pravni nasvet

Živim v lastniškem stanovanju, katerega lastnica je bila moja mama, ki je žal pred sedmimi meseci umrla. Jaz sem ostala brez službe in nabralo se je že kar nekaj dolga za stroške, ki jih sicer skušam poravnati, kolikor se da. Zanima me, ali lahko upravnik morda zahteva deložacijo? Vesna M.

Pravnik na dlani odgovarja:

Glede na vaše vprašanje naj najprej začnemo s konkretnim odgovorom – upravnik nikakor in nikoli ne more zahtevati deložacije.

Status upravnika je naslednji: upravljanje večstanovanjske stavbe zajema sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe. Naloge upravniku določate lastniki stavbe, ki jo upravlja. Upravnik ima tudi določene zadolžitve in pravice, ki izhajajo iz stanovanjskega zakona.

Niste sicer napisali, ali je dedni postopek po pokojni mami že končan, pa vendar je jasno, da boste vi postali (oz. ste morda že) lastnica stanovanja .

Iz vprašanja izhaja, da zaradi določenih težav posameznih položnic oziroma stroškov ne plačujete redno. Upravnik vam mesečno izdaja ustrezne račune, v katerih so najverjetneje vsebovani stroški ogrevanja, vode in drugih komunalnih dobav.

V primeru neplačevanja lahko upravnik zoper vas vloži ustrezni sodni postopek . Najverjetneje bo to izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine – izdanih računov. Sodišče na podlagi predloga izda sklep o izvršbi in tako naprej.

Vsekakor je na koncu mogoča tudi dražba vaše nepremičnine, če se bodo stroški oziroma vaš dolg zviševali. Vsak upnik lahko začne podoben postopek, kot smo ga opisali prej.

Vendar je do prodaje nepremičnine zelo daleč in je to res skrajni ukrep proti posameznim dolžnikom.

Na podlagi povedanega vam torej odgovarjamo – deložacija zaradi neplačevanja stroškov upravniku ni mogoča, lahko pa se zoper vas sprožijo sodni postopki izterjave vašega dolga.