Kako naj s 740 evrov pokojnine sofinancira fasado na bloku? Težko ... #pravni nasvet

Sem upokojenka, vdova in etažna lastnica stanovanja. Stanovalci bloka želijo narediti fasado. Toda jaz imam le 740 evrov pokojnine. Ko plačam vse stroške, mi ostane 160 evrov. Za dva obroka v višini 2.780 evrov nimam denarja. Ponujajo mi tudi kredit na osem let po 60 evrov. Me lahko v kaj takega prisilijo? Milena P.