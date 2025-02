Velika vrnitev nasmejanega Luke Dončića

Košarkarji Los Angeles Lakers na čelu z Luko Dončićem so v noči na nedeljo s 123:100 slavili na zahtevnem gostovanju pri Denver Nuggets, ki še naprej ne morejo računati na poškodovanega Vlatka Čančarja. Je pa blestel drugi Slovenec v Ball areni, saj je bil Dončić z 32 točkami, desetimi skoki in sedmimi asistencami prvi igralec zvezdniškega srečanja. Lakers so v Ball Areni slavili prvič po osmih zaporednih porazih

Denver Nuggets : Los Angeles Lakers 100:123 Učinek Luke Dončića: 32 točk (6/13 za 2, 4/9 za 3, 8/8 prosti meti), 10 skokov, 7 asistenc, 4 ukr. žoge, 1 blokada, 1 izg. žoga v 30:38 Strelci: Gordon 24, Murray 19, Westbrook 17, Porter Jr. 13 (8 sk.), Jokić 12 (13 sk., 10 as.); Dončić 32, James 25 (9 sk.), Reaves 23 (7 as.), Hachimura 21 Vrhunci tekme:

Vrhunci igre Luke Dončića:

"Dobrodošel nazaj, LD77," bi lahko zapisali ob tokratni predstavi Luke Dončića, ki je z Los Angeles Lakers slavil na gostovanju pri Denver Nuggets in bil prvi strelec zvezdniškega obračuna. Slovenski košarkar je v dobrih tridesetih minutah na parketu dosegel 32 točk, deset skokov in sedem asistenc, izgubil je le eno žogo, pomemben delež pa je prispeval tudi v obrambnih nalogah, kjer so Lakers pokazali odlično kolektivno predstavo.

Nekaj rezerve ima Slovenec zagotovo še pri metu, a je zadel štiri trojke v res pomembnih trenutkih, nezgrešljiv je bil tudi s črte prostih metov, njegovo gibanje na parketu pa vse bolj in bolj spominjajo na Luko, ki so ga navijači ob poškodbi tako pogrešali. Lakers so vknjižili še 34. zmago v sezoni in so zdaj pri izplenu 34-21, so pa gostje s pomočjo Dončića preprečili tudi poseben dosežek Denverja, ki je ostal brez desete zaporedne zmage, tako da Nuggets v eri Nikole Jokića še naprej ostajajo brez niza, v katerem bi zmagali desetkrat zapored. Za nameček Nuggets, ki še naprej ne morejo računati na Vlatka Čančarja, niso proti Lakersom vodili niti enkrat na celotnem srečanju.

Dončić je že v prvi četrtini dosegel 16 točk. Foto: Reuters

Zmaga gostov v Ball Areni je še toliko bolj sladka, če v obzir vzamemo dejstvo, da je Denver do te tekme dobil zadnjih 13 od skupno 14 medsebojnih obračunov z Lakersi, tudi vseh zadnjih pet v rednih delih sezon, izgubili so tudi osem zaporednih srečanj v Koloradu, a so te košarkarji iz mesta angelov odigrali brez slovenskega košarkarskega virtuoza, ki je bil tokratno glavno strelsko orožje Lakersov, ki so prišli do 13. zmage na zadnjih 17 obračunih.

ESPN je pred tekmo poročal, da je Luka Dončić All-Star odmor z družino preživel v Cabu, z njim pa je bil tam tudi pomočnik Lakersov Scott Brooks, s katerim je treniral vse dni odmora.

Dončić že v uvodu nakazal, da bo to njegov večer

Po tekmi premora je Dončić v Koloradu znova stopil na parket in srečanje z Denverjem začel v prvi peterki. Slovenski košarkar je že v uvodnih minutah takoj asistiral na zabijanje LeBronu Jamesu za vodstvo s 4:0, po precej izenačenem začetku pa je pri vodstvu s 14:13 dal v prestavo višje. Najprej je zadel dva prosta meta, nato je s floaterjem zaključil enega od prodorov, za piko na i pa dodal še trojko. Dončić je tako hitro stopil v ospredje, tudi po njegovi zaslugi pa so Lakers 3:37 pred koncem prve četrtine prvič na srečanju povedli z dvomestno razliko (28:18). A Ljubljančan se tu ni ustavil in še naprej rešetal mrežico domačih, dobri dve minuti pred koncem je zadel za 35:21, nato pa ga je JJ Reddick poklical na klop, kar je Denver izkoristil in se do konca prve četrtine približal na 31:38.

LeBron James se je ustavil pri 25 točkah in devetih skokih. Foto: Guliverimage

Dončić je samo v prvih dvanajstih minutah izenačil svoj strelski rekord na dozdajšnjih treh tekmah v dresu Jezernikov, saj se je ustavil pri 16 točkah, toliko jih je dosegel v celotni tekmi proti Utah Jazz. K temu dosežku je ob dveh zadetih trojkah dodal še štiri skoke in tri asistence ter bil z naskokom prvo ime uvodne četrtine.

Denver ni vodil niti enkrat na srečanju

Lakers so tudi v drugih dvanajstih minutah držali prednost, to so Nuggets nekajkrat pošteno stopili, štiri minute pred koncem prvega polčasa je Jokić s črte prostih metov znižal na 46:51, a so gostje z nekaj koši Jamesa stvari postavili na svoje mesto, trojko pa je nekaj sekund pred glavnim odmorom dodal še Dončić, gostje pa so na odmor odnesli prednost s 63:54. Dončićev strelski števec se je v prvem polčasu ustavil pri 19 točkah.

Denver je še naprej počasi, a vztrajno lovil goste, a neuspešno. Po dobri minuti igre v tretjem delu obračuna je Aaron Gordon s polaganjem gostitelje približal le na točko zaostanka (62:63), a je Reddickova zasedba tudi tokrat našla odgovor in z delnim izidom 10:0, ki ga je s step back trojko kronal LD77 ušla na 73:62. Kljub očitkom ob pomanjkanju pravega centra in globine na parketu pa so Lakers več kot uspešno parirali zasedbi Denverja z Jokićem na čelu. Po trojki Jordana Goodwina so Lakers 7:31 pred koncem prvič na obračunu povedli s +17 (108:91). Trener Denverja Mike Malone je posegel po minuti odmora, a tudi ta ni prinesla zasuka v igri Denverja, saj je prednost LA Lakers samo še rastla in rastla, dobre tri minute pred koncem pa je tako Reddick lahko na klop poklical vse svoje prvokategornike.

Nikola Jokić se je podpisal pod trojni dvojček, a je zadel le dva meta iz igre. Foto: Guliverimage

Lakers so na koncu slavili s 123:100, potem ko so zadnjo četrtino dobili s kar 27:13, izid pa je bil na celotnem srečanju poravnan le dvakrat pa še to le na začetku ob izid 8:8 in 10:10. Lakers so iz igre zadeli polovico vseh svojih metov, Nuggets le 40 odstotkov, kljub prevladi v skoku (59:44) pa je bila zasedba JJ Reddicka izrazito boljši tekmec, med drugim je Denver izgubil kar 20 žog, Lakers pa le osem. Pri gostih je poleg prvega strelca Dončića, James dodal 25 točk in devet skokov, dve točki manj je prispeval Austin Reaves (4/7 za 3), dvomesten je bil še Rui Hachimura z 21 točkami. Pri domačih je Gordon srečanje končal pri 24 točkah, 19 jih je dodal Jamal Murray, 17 pa Russell Westbrook. Pod nov trojni dvojček se je z 12 točkami, 13 skoki in desetimi asistencami podpisal Jokić, ki pa je zadel le dva meta iz igre.

Nasmejani Dončić je tako z 32 točkami postavil strelski rekord v dresu svojega novega kluba in po tekmi prešerno nasmejal padel v objem reprezentančnega soigralca Čančarja, ki mu je prijateljsko čestital za odlično predstavo. Predstavo, ki je odlična napoved tudi za prihajajoče srečanje, saj v noči na sredo ob 4.00 v Los Angeles prihaja nekdanji Dončićev klub, Dallas Mavericks.

Drama in nor koš v Philadelphii

Dramatično je bilo v Wells Fargo Centru v Philadelphii, kjer so Brooklyn Nets slavili s 105:103 po košu Nica Claxtona v zadnji sekundi tekme. 23 sekund pred koncem je trojko za 76ers in izenačenje na 103:103 zadel Tyrese Maxey, ki je bil z 31 točkami prvi strelec srečanja. Nato je s trojko za Brooklyn poskusil Keon Johnson, zgrešil, a je žogo z odbojem ob zvoku sirene v koš spravil Claxton. Cameron Johnson je ob zmagi prispeval 23 točk.

Koš Claxtona za zmago:

Phoenix Suns so 121:117 ugnali Chicago Bulls. Odločilno trojko za potrditev zmage je 13 sekund pred koncem za vodstvo s 121:115 zadel Bradley Beal. Suns so na parketu z Devinom Bookerjem, Kevinom Durantom in Bealom zmagali prvič po 31. januarju. Vsi trije so presegli tudi mejo 20 doseženih točk. 29 jih je ob osmih asistencah dosegel Booker, dve manj Durant (10 skokov), 25 pa jih je prispeval Beal. Pri Chicagu je Josh Giddey 24 točkam dodal osem skokov in deset asistenc.

Portland Trail Blazers pa so kar 53 točkami naskoka ugnali Charlotte Hornets (141:88), potem ko so že ob polčasu vodili s 73:40. Štirje košarkarji Portlanda so dosegli mejo 20 točk, največ, 25, jih je dosegel Anfernee Simons.

Liga NBA, 22. februar:

Lestvica:

