Poseben trenutek za Luko Dončića #video

"Končno sem se počutil malce bolj kot jaz," je po zmagi Los Angeles Lakers nad Denver Nuggets (123:100) in mojstrski predstavi, v kateri se je podpisal pod 32 točk, deset skokov in sedem asistenc, dejal Luka Dončić, ki ga je skozi celoten večer v Balll Areni na obrazu spremljal širok nasmeh.

Zadnji tedni so bili za Luko Dončića brez dvoma najtežji v njegovi že zdaj izjemno bogati karieri. Poškodba, šokantna menjava, iskanje novega ritma in novega sebe so pri Slovencu pričakovano terjale svoj davek, ki se je več kot očitno pri privajanju na novo okolje poznal tudi na parketu. "Uf, težko, drugače. Vesel sem, da igram košarko, vem, da bo vsak dan samo še boljše. Igrati s temi fanti je res nekaj posebnega tako da se veselim novega poglavja," je dogajanje zadnjih treh tednov opisal Slovenec. A sobotni večer je petkratni udeleženec tekme All-Star zagotovo odvalil od srca ogromen kamen, saj je Dončić na obračunu z Denverjem naravnost blestel in bil najboljši posameznik na parketu v zares zvezdniški družbi.

Posebni trenutki za Dončića z Reddickom in Jamesom:

Tudi zato je bil vse od njegove prve asistence LeBronu Jamesu na njegovem obrazu prisoten širok nasmeh, ki je botroval k lahkotnosti v igri, s katero nas je slovenski kapetan razvajal skozi zadnja leta. Slovenski košarkar je med All-Star odmorom v Cabu zavzeto treniral pod vodstvom pomočnika JJ Reddicka Scotta Brooksa v želji, da znova najde svoj ritem, že v svoji četrti tekmi v dresu kluba iz mesta angelov pa je svojemu nekdanjemu klubu Dallas Mavericks pokazal, kaj so izpustili iz rok.

Upošteval navodilo trenerja

Pred srečanjem so odmevale besede trenerja JJ Reddicka, ki je Luki pred tekmo dejal, da želi, da ima enega svojih "blackout" trenutkov, ko pozabi na vse, se sprosti in da s krikom iz sebe vso energijo. "Imel je enega teh trenutkov, tik pred koncem prvega polčasa, ko je zadel trojko, ko je zakričal. Ne vem na koga, a zakričal je. Luka je bil odličen, ko je imel žogo v rokah je odlično nadzoroval potek dogajanja na parketu, izbral je odlične odločitve tudi v pick and roll igri proti Jokiću, odlično delo pa je opravil tudi v obrambi. Vsi fantje so počeli isto, vse so izvedli na res visokem nivoju. Luki skušamo ustvariti novo normalnost, za vse pa je potreben čas, to danes je bil majhen korak k temu," je bil zadovoljen Reddick. "Fantje so se držali načrta igre, vse so izpeljali do perfekcije. Iskreno od tekme v Portlandu nisem spal, tokrat so se res borili," je še dodal trener Lakersov.

Luka Dončić je svoj delež prispeval tudi v obrambnih nalogah. Foto: Guliverimage

Zadovoljstvo pa je bilo več kot očitno opaziti tudi pri Dončiću. "Mislim, da je očitno kako se počutim, bil sem na parketu, se zabaval. JJ mi je pred srečanjem dejal, da moram imeti enega tistih svojih momentov, ko pozabim na vse in samo igram. Mislim, da mi je to kar uspelo, res sem vesel. Končno sem se počutil malce bolj kot jaz. Obožujem igrati košarko, počutim se dobro, zato sem bil celotno tekmo nasmejan. Takšne predstave mi dajejo veliko samozavesti, sploh, ker Lakersi tu v Koloradu niso zmagali že res dolgo časa. Tu je vedno težko igrati. Zmagati na takšen način je res nekaj posebnega in vse skupaj mi daje samozavest tudi za prihodnost," je po zmagi povedal slovenski košarkar, ki je tri minute pred koncem ob čestitkah soigralcev, med katerim je izstopal objem z Jamesom in trenerjem Reddickom, sedel na klop.

"Vsak dan bo boljše in lažje, počasi se učim. Kar se tiče mene, Austina in LeBrona je povsem odvisno od dneva, kdo bo imel žogo največ v rokah. Vsi fantje so res talentirani in način, na katerega je danes krožila žoga je bil res odličen. Naš cilj je osvojiti naslov, zagotovo je za izgradnjo kemije in ekipnega duha potrebnega nekaj časa, a mislim, da smo vse boljši in boljši," je povedal Dončić.

Nikolo Jokića so Lakers dobro zaustavili. Foto: Guliverimage

Z zmago iz misije (ne)mogoče

Zmaga gostov v Ball Areni je še toliko bolj sladka, če v obzir vzamemo dejstvo, da je Denver do te tekme dobil zadnjih 13 od skupno 14 medsebojnih obračunov z Lakersi, tudi vseh zadnjih pet v rednih delih sezon, izgubili so tudi zadnjih osem zaporednih srečanj na gostovanjih v Koloradu, a so te košarkarji iz mesta angelov odigrali brez slovenskega košarkarskega virtuoza.

Še posebej so v taboru LA Lakersov omejili srbskega zvezdnika Nikolo Jokića, ki se je z 12 točkami, 13 skoki in desetimi asistencami podpisal pod trojni dvojček, a bil daleč od svojih siceršnjih predstav, med drugim je dosegel le dva meta iz igre. "Takšne zmage pomenijo res veliko, kot sem rekel, tu je res težko zmagati. Naša moč in želja v obrambi sta bila prisotna vse od začetka, bili smo bolj fizična ekipa na parketu in tako mora vse dni. Vsi vemo, kakšen igralec je Jokić in na način, na katerega smo se lotili tekme danes je bil odličen. Vseh 48 smo se držali plana in tudi JJ je to izpostavil po srečanju," je še dodal Dončić.

Austin Reaves Foto: Guliverimage

Ob Slovencu sta se strelsko znova najbolj izkazala James s 25 točkami in Austin Reaves, ki jih je dodal 23 in že skozi celotno sezono kaže svojo veličino na parketu. "To me ni nič presenetilo, vem, česa je sposoben Austin, ko sem še v dresu Dallasa igral proti njemu, ga je bilo vedno težko braniti. On je eden tistih fantov, ki že z svojo prisotnostjo na parketu vplivajo na potek igre in res se veselim igranja z njim. Podobno je z LeBronom, tudi z njim bova potrebovala še nekaj časa, da se povsem ujameva na parketu, a je čedalje boljše in vesel sem, da sva danes uspela skreirati najin prvi alley-oop. Naslednjič bo on tisti, ki bo podal meni," je v smehu še dejal Dončić.

LeBron James Foto: Guliverimage

Nekaj besed je Slovencu po tekmi namenil tudi James. "Če se izrazim v stilu ameriškega nogometa, Luka je naravni podajalec, jaz pa tekač in lovilec, zato se odlično ujameva. Luka je odličen asistent že skozi celotno svojo kariero, tako da ni težko ujeti dobrega ritma. Vse je v najinem očesnem stiku. To je Luka, ki smo ga gledali zadnjih sedem let, sploh njegov značilen nasmeh ob step backu. Dokazal je, da je odličen košarkar in to je bila res vrhunska predstava iz njegove strani. Bil je osredotočen na svoje delo, ko zadane nekaj step back trojk in se razživi s kričanjem na kogar koli že, je res nevaren. Odlično je opravil svoje delo in izpeljal tudi svoj plan individualne predstave," je dejal James.

Navdušen je bil tudi Reaves. "Luka je bil odličen. Vsi govorijo o njegovih težavah z metom, a Luka ni igral že od božiča. To je bila šele njegova četrta tekma, na koncu koncev je tudi on samo človek, a res odličen košarkar. Danes je postavil ritem tekmi, pokazal je česa je sposoben in tisto, kar gledamo že zadnjih nekaj let odkar je v ligi."

