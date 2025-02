Rdeča luč za Luko Dončića, rapsodija LeBrona Jamesa

V četrtek pozno zvečer po slovenskem času je poročevalec NBA Marc Stein zapisal, da Luke Dončića ne bo v postavi Los Angeles Lakers za obračun s Portlandom. "Luka Dončić bo po nasvetu zdravniške službe kot del okrevanja po dolgotrajni poškodbi meča nocojšnjo tekmo izpustil," so bile besede Steina, ki je dodal, da so v ekipi zelo zadovoljni z napredkom 25-letnega Ljubljančana in da bo ta kmalu povsem nared za tekmovalni ritem.

Pod vprašajem za nocojšnji obračun je bil tudi LeBron James, ki ga muči poškodba leve noge, a je stopil na parket, tekmo pa sta zaradi okrevanja po operaciji izpustila tudi Maxi Kleber in Jarred Vanderbilt.

In prav James je bil osrednji protagonist uspeha kalifornijske ekipe na gostovanju pri Portlandu. Za zmago s 110:102 je prispeval kar 40 točk (met iz igre 14/24, trojke 4/8, prosti meti 8/8), ob tem je vpisal v statistiko še osem skokov in štiri asistence, zadovoljen pa ni mogel biti le z izgubljenimi žogami, saj jih nabral kar 11.

Vrhunci tekme med Portlandom in Los Angeles Lakers

A glavni trener JJ Redick si zaradi zadnjega dejstva ni belil glave, saj so LA Lakers prekinili niz dveh zaporednih porazov in spet našli recept, kako tekmeca spraviti na kolena.

Odlično tekmo je imel tudi Austin Reaves, ki se je lahko pohvalil z 32 točkami, dvomestno število točk pa je dosegel le še Dorian Finney-Smith (10 točk), ki je v preteklosti že igral z Dončićem pri Dallas Mavericks.

LeBron James je blestel na gostovanju pri Portlandu. Foto: Reuters

A zmaga ni bila lahko priborjena. Začelo se je po željah gostov, ki so prvo četrtino dobili z rezultatom 28:15. Domači so počasi začeli prevzemati pobudo in do odmora prišli na osem točk zaostanka. Najboljši strelec Portlanda Deni Avdija (28 točk) je s trojko sprva približal svojo ekipo na vsega točko zaostanka proti koncu tretje četrtine (69:70), navijači pa so izenačenje dočakali takoj po vstopu v sklepni del tekme pri rezultatu 81:81.

LeBron James je z dvema zaporednima trojkama hitro postavil stvari na svoje mesto in gostje so pri vodstvu z 89:81 spet lažje dihali. Portland se je v zaključku najbližje približal na štiri točke zaostanka (98:102), a ni imel moči, da bi ogrozil zmago gostov.

Lakers so vknjižili 33. zmago, s katero so na petem mestu divjega Zahoda. Vsega dve zmagi imajo prednosti pred sedmim moštvom Minnesoto Timberwolves, ki bi moralo v tem trenutku, če bi se redni del zaključil, v dodatne kvalifikacije za končnico.

Portis namesto Toradola vzel prepovedani Tramadol

Na sporedu je bil tudi obračun med Los Angeles Clippers in Milwaukee Bucks, ki so ga s 116:110dobili slednji. Niso pa mogli računati na 30-letnega Bobbyja Portisa, ki je kaznovan zaradi uživanja prepovedanega zdravila Tramadol. Njegov zastopnik Mark Bartelstein je dejal, da je šlo za nesrečno naključje.

"Bobby je nenamerno vzel zdravilo proti bolečinam, ki se imenuje Tramadol, mislil pa je, da je vzel Toradol. To je odobreno protibolečinsko sredstvo, ki ga je že uporabljal, ekipe in igralci pa ga jemljejo proti bolečinam in vnetju. Tramadol pa ni dovoljen, šele nedavno so ga dali na seznam prepovedanih substanc," je pojasnil Bartelstein.

Portis bo zaradi suspenza izgubil 2,73 milijona evrov, na igrišča pa se bo vrnil štiri tekme pred koncem rednega dela sezone, v kateri v povprečju dosega 13,7 točke in 8,3 skoka. Za Bucks igra od leta 2020, pred tem je bil tudi član ekip New York Knicks, Washington Wizards in Chicago Bulls.

Davis dobro okreva

Iz ekipe Dallas Mavericks so sporočili, da Anthony Davis, ki je v Dallas zamenjal Dončića, dobro okreva po poškodbi. Čez dva tedna bodo ponovno ocenili njegov napredek in se odločili, kako naprej.

Anthony Davis injury update:



Anthony Davis, who suffered a left adductor strain on Feb. 8 against Houston, is making good progress.



