Košarkarji v ligi NBA v teh dneh izkoriščajo nekaj dni počitka po nizu tekem All-Star ob koncu tedna, kljub temu pa govorice in dogajanje okoli menjave Luke Dončića ne pojenjajo. Med drugim naj bi bili klubi ter njihovi direktorji jezni in razočarani nad odločitvijo Dallasa, da so se o menjavi pogovarjali le z Los Angeles Lakers, saj naj bi imeli Mavericks na mizi tudi boljše ponudbe.

Vihar po eni najodmevnejših menjav v ligi NBA se še ni pomiril. Po poročanju The Athletica naj bi bili številni klubi in njihovi generalni direktorji močno razočarani nad odločitvijo Nica Harrisona in načinom, kako se je lotil posla okoli Luke Dončića. Številni klubi naj bi tako izrazili razočaranje, da niso imeli niti možnosti ponudbe za Slovenca in da se je prvi mož Dallasa o menjavi pogovarjal izključno z LA Lakers, četudi bi lahko pri Mavericksih iz menjave svojega prvega zvezdnika iztržili še veliko več.

"Po opravljeni menjavi so številni generalni direktorji klubov povedali, da bi lahko še presegli ponudbo Lakersov. Generalni direktorji lige NBA so jezni na Mavericks," poroča The Athletic. Iz mesta angelov sta se v Dallas v menjavi za Dončića, Markieffa Morrisa in Maxija Kleberja preselila Anthony Davis in Max Christie. "Los Angeles Lakers sploh niso ponudili najboljšega, kar imajo. Ekipe so jezne, ker niso vedele ničesar o dogajanju. Ko je ponavadi v igri menjava superzvezdnika, se o tem veliko več govori in možnosti so veliko boljše," so še dodali pri Athleticu.

Luka Dončić Foto: Guliverimage

Po nekaterih poročanjih naj bi Lakers sicer v trgovanju Slovenca komunicirali tudi z nekaterimi drugimi moštvi, a viri blizu lige zdaj pravijo, da temu ni bilo tako. Harrison naj bi se želel izogniti javni menjavi, ki bi po njegovo ustvarila toksično okolje pri Mavericksih. Ob tem zdaj na plano prihajajo informacije, da Mavs niso nikoli načrtovali podpisa nove supermax pogodbe v vrednosti 345 milijonov dolarjev s Slovencem, ki bi jo sicer verjetno sklenili letos poleti, glavni kamen spotike pa naj bi bila Dončićeva pripravljenost in fizično stanje.

Ob tem The Ahtletic še navaja, da je Dallas v novembru "prikril" dogajanje okoli Dončića. "Dončić je v novembru izpustil pet tekem, uradno zaradi zvina gležnja, po zanesljivih informacijah pa to ni bilo povsem res, saj naj bi bil Dončić takrat na prisilnem dopustu, da bi izboljšal fizično formo. Prav njegovo slabo stanje je prisililo Harrisona, da je sprožil menjavo. Skrbelo ga je, da se bo Dončićevo telo zlomilo prej, kot si je kdorkoli predstavljal. To je Nica tako motilo, da se je odločil, da v klub pripelje nekoga, ki bolj ugaja smernicam franšize," še pišejo.

