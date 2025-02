Navijaču sto tisoč ameriških dolarjev za zmago proti zvezdniku NBA #video

Fan at NBA All star game hits a shot and wins $100,000

pic.twitter.com/qk0gyuwYCY — Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) February 17, 2025

Jaren Barajas, 18-letni študent, danes le redko zaigra košarko na domačem dvorišču. Akademske obveznosti so postale njegova prioriteta, zato igra le občasno, morda enkrat na mesec. Toda v nedeljo zvečer, med tekmo vseh zvezd lige NBA, je z neverjetnim metom ugnal enega najboljših ostrostrelcev lige.

"To mi ogromno pomeni. Denar bo moji družini izjemno pomagal, prav tako pa tudi moji prihodnosti," je dejal Barajas po zmagi. "Upam, da mi bo omogočil plačilo šolnine, kar mi bo zagotovo koristilo."

V izzivu je moral Lillard zadeti tri oddaljene mete z logotipa igrišča, medtem ko je Barajas potreboval zgolj en uspešen poskus. Ko so se sekunde iztekale in je Lillard zgrešil zadnje poskuse, je Barajas dobil še eno priložnost. Vrgel je žogo in zadel zmagoviti koš.