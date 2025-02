V Dallasu se po odhodu Dončića dogajajo nore stvari! Pomočnik Kidda aretiran po hujšem incidentu.

Ko je Armstrong nastopal za Orlando, je bil 7. julija 2003 aretiran po incidentu pred nočnim klubom v Orlandu. Pozneje je bil obtožen upiranja aretaciji in napada na policista, a je bil primer na koncu le opuščen. Foto: Guliverimage Po jezi in protestu navijačev zaradi selitve Luke Dončića v Los Angeles je proti generalnemu menedžerju Dallasa Nicu Harrisonu uperjeno veliko negativne energije in hladnih pogledov. Sledila je "ekspresna" poškodba Anthonyja Davisa, nato jo je skupil še Daniel Gafford, tako da je Dallas "čez noč" ostal brez vseh najboljših visokih igralcev, ta konec tedna pa je Dallas šokirala novica o tem, da je bil zaradi nasilnega dejanja, napadu s pištolo nad žensko, aretiran Darrell Armstrong. Vodstvo franšize Dallas Mavericks je donedavnega tesnega sodelavca Luke Dončića, enega izmed številnih pomočnikov trenerja Jasona Kidda, začasno suspendirala.

Iz ZDA tako prihaja vroča novica o aretaciji 56-letnega Darrella Armstronga. Nekdanji zvezdnik lige NBA je kariero nadaljeval v trenerskih vodah in pomagal Dallasu. Je zelo priljubljen v ekipi, z njim je zelo rad sodeloval tudi Luka Dončić.

Kako se je Luka Dončić na treningu pošalil z Darrellom Armstrongom:

Darrell Armstrong je bil leta 1999 imenovan za najboljšega šestega igralca leta ter igralca, ki je najbolj napredoval. Pri Dallasu, kjer je igral med letoma 2004 in 2006, opravlja trenerske naloge vse od leta 2008. Foto: Guliverimage V soboto je v Dallasu odjeknila njegova aretacija. Policija mu je vzela prostost, po poročanju televizijske postaje WFAA je obtožen hujšega napada s smrtonosnim orožjem. Armstrong naj bi se po podatkih policijskih organov iz Dallasa sprl z osebo ženskega spola, stvari pa so šle tako daleč, da jo je udaril s pištolo, nato pa ji še grozil, kako jo bo ustrelil. Za zdaj se še ne ve, v kakšnem odnosu je bil Armstrong z omenjeno žensko, ne ve se tudi, kakšno je njeno trenutno zdravstveno stanje.

Armstronga so aretirali 15. februarja, nato pa je bila zanj položena varščina. Mavericks so v izjavi, ki so jo posredovali WFAA, potrdili, kako je Armstrong do nadaljnjega upravno suspendiran. Seznanjeni so z incidentom, v katerega je vpleten član njihovega strokovnega vodstva, v prihodnje pa se bodo, dokler bo potekal sodni postopek, vzdržali nadaljnjih komentarjev.