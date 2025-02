Kako krut je lahko posel v ligi NBA za košarkarje, ni izkusil samo Luka Dončić, še težje je bilo in je še košarkarjem, ki so bili vključeni v propadlo kupčijo med Los Angeles Lakers in Charlotte Hornets. Jezerniki so iskali novega centra in so se v zameno za Marka Williamsa dogovorili s Sršeni za Daltona Knechta, Cama Reddisha in izbor na naboru 2031. A je vodstvo lige kupčijo preklicalo, češ da Williamsa v Los Angelesu ni opravil zdravniškega pregleda. Williams se mora tako vrniti v Charlotte, kjer pa nanj očitno ne računajo več, tudi sam ne želi nazaj.

Knecht znova igra za Los Angeles Lakers. Foto: Reuters Lakers so medtem podpisali prostega centra Alexa Lena, v Kalifornijo pa sta se že vrnila Knecht in Reddish. 23-letni Knecht, ki je bil lani 17. izbor na naboru, je na sredini tekmi z Utah Jazz znova oblekel rumeno-vijolični dres. Ob porazu s 199:131 je košarkar, ki lahko igra na položaju dve ali tri, v 17 minutah na parketu dosegel deset točk. Po tekmi je dogajanje v zadnjem tednu opisal z besedami: "To so bili nori časi. Občutek je bil, kot da sem v filmu."

Mark Williams Foto: Guliverimage V sredo, 5. februarja, ga je sredi treninga prostih metov k sebi poklical športni direktor Rob Pelinka in ga obvestil, da so ga zamenjali v Charloote. "Bilo mi je težko. Tukaj so me izbrali, Los Angeles mi veliko pomeni. V četrtek je odletel v Charlotte, v soboto v Detroit, kjer je pričakoval debi za Hornetse, tam pa nato izvedel, da je kupčija preklicana. "Rob me je poklical in rekel, da se vračam." V nedeljo je že letel nazaj v Los Angeles in se v ponedeljek sestal s Pelinko in trenerjem JJ Redickom. Z njegove strani ni bilo nobene zamere, pravi. "Želim samo igrati košarko. To sem jima povedal. Razumem ta posel. Rekel sem jima: gremo igrat."

Hornets zdaj preklic kupčije sicer zavračajo, a ni veliko verjetnosti, da bi jim vodstvo lige ugodilo. "Sam samo želim početi, kar najraje počnem, igram košarko. Kar bo, bo. Kjerkoli bom, bom trdo delal. Upam, da bom ostal v Los Angelesu." Ko se je vrnil v slačilnico Lakersov, so ga soigralci objeli, še pravi. Trener Redick pa dodaja, da je zgodba zaključena, da o tem ne bodo več debatirali in na Knechta resno računajo.