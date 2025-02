Foto: Guliverimage

"Še vedno moram delati"

To je bila za jezernike zadnja tekma pred All Star, kjer pa najboljši slovenski košarkar tokrat ne bo igral. Kot sami pravi, mu bo ta počitek prišel še kako prav. "Prihaja premor in moramo počivati. Zame mislim, da bo to bolj psihološki počitek kot karkoli drugega. Še vedno moram delati in komaj čakam, da se vrnem na igrišče," je povedal 25-letni slovenski športnik, ki bo ta čas izkoristil tudi za svojo družino.

Vemo, da je imel Luka Dončić v zadnjih desetih dnevih precej pestro dogajanje in da bo verjetno še nekaj časa potreboval, da se bo navadil na Los Angeles in svoje nove soigralce.

Navdušen je nad trenerjem

Na novinarski konferenci je spregovoril tudi o svojem trenerju J.J. Redicku. Zanj je dejal, da je izjemen trener in sploh ni videti, da je to zanj šele prvo leto. Zdi se mu, da je J.J. Redick v tej vlogi že celo večnost.

