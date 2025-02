Jason Kidd prekinil molk: Vsega je bilo preveč

Številne poškodbe, porazi, jeza in razočaranje navijačev nad vodstvom kluba po odhodu Luke Dončića so le nekatere težave, ki trenutno pestijo zasedbo Dallas Mavericks. Za nekaj dodatno prilitega ognja na ogenj je v ponedeljek poskrbel strateg Jason Kidd, ki po porazu s Sacramentom ni stopil pred predstavnike medijev na novinarski konferenci in še dodatno zakuhal že tako napeto dogajanje. Pred tekmo z Golden Statom je Kidd nato pojasnil svojo odločitev.

"Preden začnemo bi rad nekoliko pojasnil ozadje dogajanje, rad bi razčistil. Veliko se dogaja, počutil sem se slabo. Hvala vam in vodstvu lige NBA za razumevanje. Izgubili smo težko tekmo, za nameček smo s poškodbo Gafforda izgubili še enega košarkarja, zato sem potreboval nekaj časa, da sem zbral misli, se osredotočil na svoje delo, da ugotovim, kako znova sestaviti koščke mozaika," je novinarsko konferenco pred srečanjem z Warrios odprl Kidd, ki je v svoji četrti sezoni na čelu Dallasa.

Navijači Dallasa so jasno izrazili svoje nestrinjanje z odločitvijo vodstva kluba. Foto: Guliverimage

"Vem, da imate kot novinarji svoje delo, kot ga imam jaz. To spoštujem, a res sem potreboval minuto, zato sem res hvaležen. Trenutno ni lahko spati. Lahko bi prišel sem in rekel kaj, kar bi kasneje obžaloval. Vsega je bilo preveč, na koncu smo samo ljudje, nikoli se nisem skrival, potreboval sem le nekaj odmora," je še dodal Kidd, ki je ob tem še potrdil, da P. J. Washington skoraj zagotovo ne bo nared pred All-Star odmorom.

Kidd: Z Nicom govoriva le o krpanju lukenj

Kidd je spregovoril tudi o odnosu navijačev. "Vem, da žalujejo, da so razočarani, jezni. Naši navijači so najboljši v ligi, njihova pravica je, da pridejo na tekmo in žvižgajo. Razumem, če ne igramo tako kot želijo, če smo leni, a mislim, da ne negodujejo zaradi naše igre. Imajo pravico svobode govora, zato o navijači, plačali so, da gledajo tekme," je dejal Kidd, ki je ob tem spregovoril tudi o komunikaciji z generalnim direktorjem Nicom Harrisonom.

Foto: Reuters

"Najini pogovori trenutno so bili le glede poškodb v ekipi, razmišljamo o tem, kaj narediti, tu je zdaj naš fokus, kako zapolniti luknje. Osredotočeni smo na to. V svojih treh desetletjih v ligi NBA tako kot igralec kot trener še nisem bil priča temu, da bi imela ena ekipa toliko težav s poškodbami. Tega še nisem doživel, vedno je nekaj novega," je še dodal trener Mavsov.

Pred tekmo je o dogajanju pri Dallasu spregovoril tudi trener Warriorsov Steve Kerr, ki je med drugim dejal, da sočvustuje z Nicom Harrisonom, ki naj bi v povezavi z dogajanjem okoli Dončića prejel grožnje s smrtjo. "Obstaja meja pri kritiziranju navijačev, ta meja je bila jasno prekoračena. Tudi sam sem bil v moji trenerski karieri tega že deležen, ko sem menjal Shawna Mariona v Miami Heat za Shaquila O'Neala, ki je takrat prišel v Phoenix. Nikoli nisem bil pretirano zaskrbljen, a še vedno je izjemno težko in neprijetno, ko dobivaš takšne grožnje," je dejal Kerr.

