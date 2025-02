Nico Harrison je bil tokrat tarča glasnega nezadovoljstva na univerzitetni košarkarski tekmi med SMU in Pittsburghom v dvorani Moody Coliseum, kjer so študentje vzklikali "Odpustite Nica". Harrison je sedel tik za klopjo ekipe SMU, neposredno ob glasni študentski sekciji, ki je izkoristila priložnost, da mu jasno sporoči svoje mnenje.

The next generation is joining the “Fire Nico” movement. pic.twitter.com/VdMR96L7PY — Lia Assimakopoulos (@Lassimak) February 12, 2025

Navijači Mavericksov so že večkrat izrazili bes zaradi menjave, ki je franšizo pretresla do temeljev. Navijači so že protestirali pred dvorano American Airlines Center in tudi v dvorani, kjer se je napetost stopnjevala do te mere, da so na ponedeljkovi tekmi proti Sacramentu Kings nekaj navijačev celo odstranili iz American Airlines Arene zaradi kršenja kodeksa obnašanja NBA-navijačev.