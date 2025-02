Dolgo pričakovana biografija o Luki Dončiću je tu

Foto: MK ZALOŽBA D.D.

Najmlajši MVP finala Evrolige. Najhitrejši trojni dvojček v zgodovini NBA. Največ doseženih točk v končnici ameriške lige. Trije izbori v idealno peterko lige NBA. In še dolgo, res dolgo bi lahko naštevali. Dosežki Luke Dončića, čudežnega fanta košarkarske igre, o katerem že vrsto let in z vedno večjim navdušenjem govori ves športni in širši svet, že danes, pri njegovih zgolj 25 letih, mejijo na znanstvenofantastični ali bolje "košarkarskofantastični" film. Ki si ga ne želimo prenehati gledati.

Poet košarkarske žoge

Njegova statistika deluje milo rečeno osupljivo, a je Luka vseeno mnogo več kot samo številke. Deček, ki je komaj trinajstleten začel kariero pri Realu in ki je bil še nedavno srce moštva Mavericksov iz Dallasa, bo zdaj, po zelo odmevnem prestopu, svojo kariero nadaljeval pri ekipi Lakersov iz Los Angelesa, ki z osvojenimi 17 naslovi prvakov lige velja za eno najuspešnejših franšiz v NBA. Prav nobenega dvoma ni, da bo tudi pri slavnih Jezernikih zablestel kot virtuoz, ki osuplja s filigranskimi podajamo na slepo, genij z otroškim nasmehom, ki s hrbtom proti košu z lahkoto zadene trojko, ter motivator, ki svojo igro z vsako naslednjo tekmo dvigne v nove višave.

Ob vsem tem pa bo Luka še naprej seveda tudi nezamenljivi motor slovenske košarkarske reprezentance, s katero je leta 2017 osvojil naslov evropskega prvaka, leta 2021 pa še četrto mesto na olimpijskih igrah.

Luka Magic navdihuje mlade

Zunajzemeljski dosežki so tisto, zaradi česar mnogi Luko jemljejo za svojega vzornika, nosijo njegove drese, ga obkrožajo na vsakem koraku in spremljajo njegove tekme, ne glede na to, ali so ljubitelji košarke ali ne. Luka Magic pa je idol tudi zato, ker vse, kar počne, dela z lahkoto in otroškim veseljem do igre. Karizmatični zvezdnik, ki ga že primerjajo z velikani, kot so Michael Jordan, Kobe Bryant in LeBron James, je za mlade dokaz, da lahko iz majhne države prideš do vrha svetovnega športa, če si dovolj predan. Zato je naravno, da si o najbolj znani številki 77 na svetu (ki jo bo zadržal tudi v Los Angelesu) vsi želijo izvedeti več, da hočejo dečka s čudežnim občutkom za žogo spoznati še bolje, tako na parketu kot zasebno.

Preberite vse o čudežnem fantu

To je bilo doslej zaradi tega, ker je Luka eden tistih košarkarjev, ki stežka privolijo v intervju, v resnici precej težko. Zato je toliko bolj dragoceno, da je končno izšla njegova dolgo pričakovana biografija, ki opisuje bleščečo življenjsko in poklicno pot superzvezdnika. Biografija z naslovom Čudežni fant, ki jo je napisal španski športni novinar Carlos Báidez in je v teh dneh izšla pri Mladinski knjigi, prinaša navdihujočo zgodbo o Lukovi vztrajnosti, talentu in sanjah ter nam odstre tudi pogled v njegovo zasebno življenje. Ob tem pa je še veliko več kot le njegova biografija – prinaša pogled na osupljivo novejšo zgodovino košarke in na sodobno igro gleda s povsem drugačnimi očmi.

