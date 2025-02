Novi križi in težave za Dallas Mavericks

Dallas Mavericks se soočajo z novimi kadrovskimi težavami, saj je center Daniel Gafford staknil zvin desnega kolena. Iz kluba so medtem sporočili, da bodo njegovo zdravstveno stanje na novo ocenili čez približno dva tedna.

Mavs imajo že tako ali tako težave na centrskem položaju. Na debiju po menjavi z Luko Dončićem se je poškodoval Anthony Davis in bo prav tako odsoten več tednov. Dereck Lively II si je poškodoval stopalo in bo z igrišč odsoten vsaj dva ali tri mesece, Dwight Powell pa še vedno okreva po poškodbi kolka.

Vodstvo kluba je po prihodu Anthonyja Davisa načrtovalo, da bo Dallas zgradil močno vez pod obročem, kjer bodo imeli pomembno vlogo številni visoki košarkarji, ki so dobri v obrambnih nalogah.

Foto: Guliverimage

A videti je, da bo moral Jason Kidd, ki po zadnji tekmi ni sodeloval na novinarski konferenci, kar se je zgodilo prvič, najti drugačno rešitev za vmesno obdobje.

Dallas je trenutno osmi v zahodni konferenci in ima le dve zmagi več od Phoenix Suns, ki so v tem trenutku na nehvaležnem enajstem mestu – to pa ne prinaša dodatnih kvalifikacij za končnico.