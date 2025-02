Slovenski košarkarski as Luka Dončić je bil v središču pozornosti ob prvencu v dresu Los Angeles Lakers v severnoameriški ligi NBA. Že na ogrevanju so za Dončića v domači dvorani poskrbeli, da se počuti kot nekoč v Dallasu in zavrteli pesem po njegovem glasbenem okusu.

Košarkarskemu zvezdniku Luki Dončiću so primerno vzdušje pripravili tudi v novi ekipi že na ogrevanju v Crypto.com Areni v Los Angelesu, kjer se je lahko slovenski košarkar ogreval ob pesmi srbske pevke Ane Bekuta Imam Jedan Život, ki jo je izdala leta 1993. Očitno pri novem Dončićevem delodajalcu želijo poskrbeti tudi za to, da se Luka počuti kot nekoč v Dallasu.

Luka Doncic is warming up to Serbian music, as he did in Dallas.



Here’s “Imam Jedan Život” by Ana Bekuta: pic.twitter.com/m0zxHshpvo — Jovan Buha (@jovanbuha) February 11, 2025

"Luka Dončić se tako kot v Dallasu ogreva ob poslušanju srbske glasbe," je zapisal novinar NBA pri Athleticu Jovan Buha. Ob domačem debiju slovenskega asa so vsi gledalci v dvorani tudi prejeli majico s številko 77. Na ogrevanju jo je nosil tudi zvezdnik Jezernikov LeBron James, ki je Dončića po prvi predstavitvi uradnega napovedovalca tudi pozval, naj igra svojo igro.

Ob zanesljivi zmagi Jezernikov proti Utah Jazz s 132:113 je 25-letni Ljubljančan sicer na parketu prebil le prve tri četrtine, ob slabšem metu za tri točke pa dosegel 14 točk.

Slovenec, ki se je na parket vrnil po božični poškodbi mečne mišice, takrat je bil še član Dallasa, je prejel stoječe ovacije tako ob prihodu v domačo dvorano kot ob prvi predstavitvi.

Kdo vse je Dončića spremljal na tribunah?

Ob parketu sta 25-letnega Ljubljančana spremljala njegov oče Saša Dončić ter nekdanji dolgoletni zvezdnik Dallas Mavericks in prvi Dončićev mentor pri nekdanjem klubu Dirk Nowitzki. Na tribunah pa je za Dončića navijala tudi njegova družina, zaročenka Anamaria Goltes z njuno hčerko Gabrielo.

"Celo življenje bom navijač Dallasa, a preprosto sem moral podpreti svojega fanta Luko Dončića," je na družbenem omrežju X zapisal Nowitzki. Foto: Guliverimage

"Celo življenje bom navijač Dallasa, a preprosto sem moral podpreti svojega fanta Luko Dončića," je na družbenem omrežju X zapisal Nowitzki.

Dončićev prvenec v Los Angelesu sta si ogledala tudi pevka Adele in njen partner, športni agent Rich Paul. Foto: Guliverimage

Igralec Will Ferrell Foto: Guliverimage

Tekmo si je poleg številnih znanih obrazov ogledal tudi nekdanji profesionalni boksar Floyd Mayweather Jr.:

Stars are out in LA tonight ⭐️



Dirk, Floyd Mayweather Jr., Adele, Rich Paul, & Will Ferrell all in the house for Luka's Laker debut! pic.twitter.com/iuBcYR00tx — NBA (@NBA) February 11, 2025

Na parketu v slabih 24 minutah dosegel 14 točk

Ob Dončiću in Jamesu so bili v prvi postavi Jezernikov še Austin Reaves, Rui Hachimura in Jaxon Hayes. Že takoj na začetku tekme je Ljubljančan vpisal asistenco za zabijanje po "alley-oopu" Hayesa, prve točke v novem dresu pa je dosegel po zaščitnem znaku "step-back" trojki za vodstvo s 14:10. Do polčasa, ki so ga Lakers dobili z 72:47, je slovenski as ob nekoliko slabšem metu dosegel 11 točk, tudi v nadaljevanju pa so domači nadzorovali položaj in zanesljivo slavili s 132:113. V 23 minutah in pol na parketu je Dončić dosegel 14 točk, pet skokov in štiri podaje ob eni izgubljeni žogi. Iz igre je zadel pet od 14 metov, od tega le enega od sedmih za tri točke. Zadel je vse tri proste mete. Najboljši strelec Lakers je bil James, ki je v 29 minutah dosegel 24 točk.

Dončić navdušil že pred debijem v L. A.

Za Lakers je bila to šesta zaporedna zmaga in deseta na zadnjih 11 tekmah, skupno pa 32. v sezoni, kar jih ob 19 porazih uvršča na peto mesto v zahodni konferenci. Mesto pred njimi so Houston Rockets (33-20). Tudi naslednjo tekmo bodo Jezerniki odigrali proti Utahu, obračun v Salt Lake Cityju pa bo na sporedu v noči na četrtek.

Že pred današnjim dvobojem je Dončić navdušil Los Angeles, ko je za obnovo po katastrofalnih požarih v regiji prek svoje fundacije namenil 500 tisoč dolarjev oziroma 485 tisoč evrov.

