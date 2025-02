Košarkarja Atlante Trae Young in Dallasa Kyrie Irving bosta nastopila na tekmi zvezdnikov v severnoameriški ligi NBA, ki bo 16. februarja v Chase Centru v San Franciscu. Oba sta vabilo prejela po poškodbah Giannisa Antetokounmpa (Milwaukee) in Anthonyja Davisa (Dallas).

Young bo na tekmi all-star igral za ekipo Charlesa Barkleyja, Irving pa bo svoje košarkarske veščine dokazoval v ekipi Shaquilla O'Neala.

Barkleyjeva zasedba bo na tekmi zvezdnikov zelo mednarodno obarvana. Pod njegovim vodstvom bodo igrali Srb Nikola Jokić, Francoz Victor Wembanyama, Turek Alperen Sengun, Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander, Kamerunec Pascal Siakam ter Američana Karl-Anthony Towns in Donovan Mitchell.

V "ekipi Shaq" so LeBron James, Stephen Curry, Jayson Tatum, Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden, Jaylen Brown in po novem še Irving, v ekipi Kennyja Smitha pa Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr., Jalen Williams, Darius Garland, Evan Mobley, Cade Cunningham in Tyler Herro.

Na tekmi all-star bo nastopila tudi zasedba najboljših košarkarjev v zadnjih dveh sezonah in v razvojni ligi NBA, ki jih bo vodila nekdanja imenitna ameriška košarkarica Candace Parker, ki velja za eno najboljših igralk v ligi WNBA.

Letošnja tekma bo prvič v zgodovini v obliki mini turnirja s štirimi ekipami. Vse ekipe bodo igrale po tri tekme, zmagala pa bo zasedba, ki bo prva dosegla oziroma presegla 40 točk.

Na letošnji tekmi zvezdnikov ne bo slovenskega asa Luke Dončića. Ljubljančan, sicer stalni udeleženec tekme all-star med letoma 2020 in 2024, je bil pred dobrim tednom protagonist enega najbolj spektakularnih prestopov v zgodovini NBA, potem ko se je iz Dallasa preselil v Los Angeles Lakers.

Ljubljančan, ki zaradi poškodbe mečne mišice ni igral vse od božiča, se je danes vrnil na veliko košarkarsko sceno, na svoji krstni tekmi za nove delodajalce iz mesta angelov je dosegel 14 točk.